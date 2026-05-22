Strefa gangsterów skończona? Tom Hardy miał zostać zwolniony z serialu!

Wedle najświeższych informacji, w wyniku konfliktu na planie 2. sezonu, Tom Hardy miał zostać zwolniony z serialu Strefa gangsterów!

Bywa, że niektóre gwiazdy świata filmu i telewizji miewają konfliktową naturę. Nie lubią godzić się na pewne zmiany, czy ustępstwa. Silnych osobowości w Hollywood nigdy nie brakowało. Do jednej z takich można zaliczyć Toma Hardy’ego, który nieraz miał problemy ze swoimi współpracownikami. Wygląda na to, że tym razem skończyło się to dla niego zwolnieniem z serialu Strefa gangsterów.

Jak są powody zwolnienia Hardy’ego?

Według najnowszych doniesień, Tom Hardy został rzekomo „wyrzucony” z gangsterskiego serialu Paramount Plus i nie powróci w 3. sezonie produkcji. Serwis Puck News poinformował, że aktor miał zostać „usunięty” z produkcji jeszcze przed premierą 2. sezonu. Studio zdecydowało się podobno „nie przedłużać” współpracy z Hardym, po tym jak miał wejść w konflikt z producentami Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem oraz innymi osobami zaangażowanymi w rozwój serialu.

Według źródeł serwisu, Hardy wielokrotnie spóźniał się na plan, a także „nieustannie” zgłaszał uwagi do scenariuszy i kierunku fabuły, próbując zmieniać dialogi. Co więcej, miał być coraz bardziej zirytowany koniecznością dzielenia uwagi widzów z rozbudowaną obsadą serialu. Źródła twierdzą też, że Hardy „wyrażał niezadowolenie z faktu, że serial, który początkowo był budowany wokół niego, coraz bardziej stawał się produkcją zespołową”. Podobno Jez Butterworth miał nawet grozić odejściem z projektu.

Tom Hardy has been fired from ‘MOBLAND’ and won't return for Season 3.



He allegedly clashed with producers after being consistently late to set and attempting to give notes & change dialogue on the series.



Ostatecznie Paramount zdecydował się rozstać z Hardym, co stanowi poważny cios dla serialu. Raport dodaje również, że kontrakt Hardy’ego „zawierał obustronną opcję dotyczącą 3. sezonu”, co oznacza, że sam aktor również mógł zdecydować się odejść. Wygląda jednak na to, że decyzję podjęto za niego.

O czym opowiada Strefa gangsterów?

Ronan Bennett jest twórcą brytyjskiego serialu kryminalnego. W głównych rolach występują Tom Hardy jako Harry Da Souza, „naprawiacz” pracujący dla rodziny przestępczej Harriganów, na czele której stoją Conrad (Pierce Brosnan) i Maeve Harrigan (Helen Mirren). W serialu gra także Paddy Considine jako Kevin Harrigan, syn Conrada i Maeve oraz wieloletni współpracownik Harry’ego.

Reżyserami 1. sezonu są Guy Ritchie, Anthony Byrne, Daniel Syrkin i Lawrence Gough. Jez Butterworth napisał scenariusz we współpracy z Bennettem. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły “Rodzina Harriganów, londyńska rodzina przestępcza, staje w obliczu konfliktu ze Stevensonam. Może on wręcz zakończyć działalność syndykatów i ich życia. Harry Da Souza to sprytny i nieustraszony „naprawiacz”. Zatrudniony przez rodzinę Harriganów, musi poradzić sobie z narastającym konfliktem, który zagraża ich imperium. Harry musi ochronić interesy Harriganów i zapobiec wybuchowi wojny gangów”.

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe