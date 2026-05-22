Poirot w nowym wydaniu! BBC pracuje nad rebootem serii

Jeden z najpopularniejszych kryminalnych seriali, Poirot oparty na podstawie powieści Agathy Christie, doczeka się rebootu od BBC.

Agatha Christie jest przez wielu uznawana za jedną z najwybitniejszych autorek powieści kryminalnych. Wśród najpopularniejszych postaci, pojawiających się na kartach jej powieści, na samym szczycie pozostaje Hercule Poirot. Detektyw doczekał się już kilku kultowych wcieleń, a teraz przyszedł czas na kolejną.

Ruszają poszukiwania nowego Poirot

Serwis Deadline przekazał, że BBC pracuje nad nową adaptacją historii o wybitnym detektywie po niezwykle zaciętej wojnie ofertowej o prawa do projektu. Brytyjski nadawca ma podobno podjąć „znaczące zobowiązanie” wobec serialu, co sugeruje, że produkcja może doczekać się długiej emisji.

Premiera 1. sezonu serialu planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Za reboot odpowiadać będzie Mammoth Screen. Studio wcześniej adaptowało dla BBC inne dzieła Christie. Założyciel firmy, Damien Timmer, pracował również jako producent wykonawczy przy serialu Poirot stacji ITV, emitowanym przez niemal 25 lat. W produkcję zaangażowane jest także Agatha Christie Limited.

Scenarzystą nowej serii został z kolei Benji Walters, choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły i ewentualnych zmian względem powieści. Doniesienia wskazują jednak, że zdjęcia do serialu rozpoczną się tego lata w Liverpoolu oraz północno-zachodniej Anglii. Rozpoczęły się też poszukiwania nowego odtwórcy roli Poirota.

Historia Poirota w skrócie

Hercule Poirot to fikcyjny belgijski detektyw stworzony przez Agathę Christie. Jest najsłynniejszą i najdłużej pojawiającą się postacią pisarki. Wystąpił w 33 powieściach, dwóch sztukach teatralnych oraz 51 opowiadaniach publikowanych w latach 1920–1975.

Poirot wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. Zwłaszcza ze starannie woskowanych wąsów i nienagannego stroju. Słynie z polegania na logice, psychologii oraz tym, co sam nazywa swoimi „małymi szarymi komórkami”. Biografia postaci rozwija się stopniowo na przestrzeni dzieł Christie.

Detektyw stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii literatury i doczekał się licznych adaptacji w innych mediach. W filmach, serialach, teatrze i radiu wcielali się w niego między innymi David Suchet, John Moffat, Peter Ustinov oraz Kenneth Branagh.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe