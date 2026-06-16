Lenovo prezentuje nową odsłonę gamingowej serii LOQ

Lenovo prezentuje LOQ 15AHP11 – laptop stworzony do gamingu w nowym, intensywnym kolorze Surge Green. Urządzenie jest dowodem na to, że wydajność sprzętu nie oznacza przywiązania do jednego miejsca, zapewniając graczom wszystko, czego potrzebują, aby zanurzyć się w świecie gier. Lokalna premiera laptopa odbyła się podczas cyklicznego wydarzenia „Gamingowe Piątki”, organizowanego w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie.

Styl i wygoda na co dzień

Lenovo LOQ 15AHP11 to propozycja dla osób, które nie chcą wybierać między wydajnością a codzienną wygodą i oczekują, że sprzęt dotrzyma im kroku zarówno podczas codziennych obowiązków, jak i sesji gamingowych. Najnowszy model Lenovo LOQ 15AHP11 wyróżnia się już na pierwszy rzut oka. Obudowa w odważnym kolorze Surge Green pozwala podkreślić indywidualny styl. Taki design nie tylko wyróżnia sprzęt, lecz dodatkowo inspiruje do stworzenia nowoczesnego, dopasowanego do własnych potrzeb stanowiska do gamingu. Całość uzupełnia dołączona do zestawu mysz Lenovo Legion M220 w dopasowanej kolorystyce, dzięki której od razu można w pełni wejść w świat gry. Laptop waży ok. 2,1 kg, dzięki czemu jest wyjątkowo mobilny – mieści się w każdym plecaku, stanowiąc bezkompromisowy sprzęt przydatny zarówno w pracy czy na uczelni, który sprosta wyzwaniom także podczas wieczornej sesji gamingowej.

Wydajność, którą pokochają wszyscy gracze

Podczas rozgrywki liczą się przede wszystkim płynność i komfort. Odświeżanie 165 Hz sprawia, że akcja jest wyraźna i płynna, a ekran 15,3” i proporcje 16:10 dają więcej przestrzeni nie tylko w grach, ale też podczas pracy czy przeglądania treści. Dobre odwzorowanie kolorów, dzięki kalibracji X-Rite® i pokryciu 100% palety sRGB, sprawia, że obraz w grach i filmach wygląda dokładnie tak, jak zamierzyli twórcy, czyli jest żywy, nasycony i wierny oryginałowi. Matowa powłoka ogranicza odbicia i pomaga skupić się na tym, co na ekranie, zachowując pełną czytelność nawet przy mocnym oświetleniu.

W środku laptopa kryją się podzespoły, które bez problemu poradzą sobie z nowymi grami: procesor AMD Ryzen™ 7 250 i karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 zapewnią komfortową pracę i płynną rozgrywkę. Wsparcie technologii AI, takich jak Lenovo AI Engine+ czy DLSS 4, sprawia, że w najważniejszych momentach rozgrywki automatycznie dopasuje parametry i pozwoli skupić się na przyspieszającej akcji.

Lenovo zadbało też o komfort podczas dłuższych sesji. Zmodernizowany system chłodzenia z wentylatorami Falcon i zamkniętym przepływem powietrza pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę i ograniczyć hałas, dzięki czemu gracz dłużej może cieszyć się rozgrywką.

Mistrzowskie okazje – nawet 700 zł zwrotu przy zakupie nowego LOQ 15AHP11

Lenovo LOQ 15AHP11 jest dostępny w sprzedaży w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej) oraz u wybranych partnerów w cenie od 5999 zł. Dodatkowo, do 19 lipca, klienci mogą skorzystać z wyjątkowej akcji promocyjnej – „Mistrzowski Cashback”. Promocja, dostępna zarówno w Showroomie Lenovo & Motorola, a także u wybranych partnerów, umożliwia do otrzymania cashbacku w wysokości nawet 700 zł przy zakupie tego urządzenia. Regulamin i szczegóły oferty dostępne są na dedykowanej stronie.

Gamingowe Piątki w Showroomie Lenovo & Motorola

Niezawodność laptopa Lenovo LOQ 15AHP11 oraz pozostałych sprzętów gamingowych Lenovo z serii Legion i LOQ można przetestować podczas cyklicznych wydarzeń „Gamingowe Piątki” organizowanych w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej). Inicjatywy takie jak Gamingowe Piątki są elementem szerokiego podejścia Lenovo do budowania i rozwijania gamingowego community w Polsce, w którym gracze mogą spotykać się i wymieniać doświadczeniami.

To bezpłatne wydarzenia odbywające się raz w miesiącu, na które obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podczas spotkań uczestnicy mogą poznać i sprawdzić najnowsze urządzenia, jak również wspólnie rywalizować w organizowanych turniejach. Do tej pory rozgrywki obejmowały takie tytuły jak Forza Horizon 6, Rocket League, EA Sports F1 2025, EA Sports FC 26, League of Legends czy Call of Duty. W trakcie wydarzeń regularnie pojawiają się również goście specjalni, w tym popularni influencerzy i streamerzy gamingowi. Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lipca – tym razem uczestnicy zmierzą się m.in. w Rocket League, a gościem specjalnym będzie PLKD. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym konsole Lenovo Legion Go, monitory gamingowe oraz akcesoria. Więcej szczegółów oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie wydarzenia.