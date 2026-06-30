Marka uRage ponownie w grze. Wśród nowości są dwie myszki, klawiatura i głośniki w wyrazistym gamingowym stylu

Portfolio marki uRage powiększyło się o kompletny zestaw akcesoriów dla graczy. Tym razem są to: przewodowa myszka i bardziej zaawansowana wersja radiowa, klawiatura z podświetleniem RGB i zestaw głośników 2.1 o mocy 20 W. Wszystko po to, by codzienny roz(g)rywka zyskała więcej dynamiki, charakteru i intensywności.
Niemiecki producent, kojarzony z przystępnie wycenionym sprzętem dla graczy, po kilkuletniej przerwie ponownie rozwija swoją obecność na polskim rynku. Firma uRage konsekwentnie stawia na szeroką gamę akcesoriów, które łączą trwałość, funkcjonalność i trudny do przeoczenia na sklepowych półkach design. Najnowsze urządzenia wpisują się w tę strategię, a zostały przygotowane z myślą o użytkownikach komputerów PC.
Co więc mamy w zanadrzu? Oto charakterystyka niektórych nowości:
Stanowi książkowy przykład precyzyjnego gamingowego gryzonia do PC na dwumetrowy odłączny kabel uFlex USB-A do USB-C. Jej wymiary wynoszą 7,1 x 4,4 x 12,1 cm, a waga 77 g. Wyróżnia się uniwersalną czarną kolorystyką, siedmioma programowalnymi przyciskami (w tym dwoma DPI), częstotliwością odświeżania USB 1000 Hz (czas reakcji wynosi 1 ms) i wysokiej jakości przełącznikami TTC-GOLDEN o żywotności 50 milionów kliknięć. Na pewno warto też wspomnieć o profesjonalnym czujniku do gier Pixart o maksymalnej rozdzielczości 8000 DPI. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć podświetlenia RGB. Cena to 99 zł.
Rozwiązania przewodowe mają swoich fanów, ale co z propozycją dla kablowych sceptyków? Proszę bardzo – czarny model Reaper 510 lubi się z łącznością radiową 2,4 GHz, ale może też działać poprzez dołączony do zestawu dwumetrowy przewód uFlex USB-A do USB-C. Wymiary wynoszą w tym przypadku 6,8 x 4 x 12,6 cm, zaś waga 78 g. Do dyspozycji mamy tu dziewięć programowalnych przycisków, w tym dwa DPI. Producent umieścił w myszy profesjonalny czujnik Pixart o rozdzielczości do 16000 DPI, natomiast częstotliwość odświeżania USB to 1000 Hz przy czasie reakcji 1 ms. Z kolei wbudowany akumulator pozwala na 30 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Nie każdy jest fanem diod LED RGB, stąd w tym modelu ich zabrakło. Gryzonia możemy mieć za 169 zł.
- Klawiatura Exodus 220 TKL
Pora przyjrzeć się – białej, dla odmiany – przewodowej membranowej klawiaturze, oferującej podświetlenie RGB (do wyboru – gradient barw lub siedem pojedynczych kolorów) z możliwością jego wyłączenia. Ogólna liczba klawiszy to 88, a ich oznaczenia zostały wygrawerowanego laserowo, co wpływa zbawiennie na trwałość. Klawiatura została skrócona i pozbawiona bloku numerycznego – stąd kompaktowe wymiary, wynoszące: 36,5 x 3,5 x 15 cm, przy 540 g wagi. Spokojna głowa, zmieści się na każdym biurku. Długość kabla sięga 1,8 m. W modelu Exodus 220 TKL możemy liczyć na bezpośredni dostęp do 12 funkcji multimedialnych – w prosty sposób, bez zakłócania przebiegu gry (możliwe jest np. sprawdzanie poczty lub otwieranie przeglądarki internetowej). Precyzyjne i szybkie reakcje są zapewnione w każdej sytuacji dzięki funkcji Anti-Ghosting z obsługą do 26 klawiszy jednocześnie i funkcji WIN-Lock. Marka uRage wyceniła tę pozycję w swoim portfolio na zaledwie 89 zł.
- Zestaw głośników 2.1 BLAST-R 621
Bez dobrego nagłośnienia nie ma optymalnych wrażeń z zabawy. Dlatego w ofercie musiał znaleźć się przewodowy dynamiczny zestaw głośników w systemie 2.1 w czarnej kolorystyce (długość kabla USB-C to metr). Wystarczy podłączyć kabel USB oraz Jack 3,5 mm do komputera lub laptopa i voilà! Wymiary subwoofera prezentują się następującą: 18 cm szerokości, 17,6 cm wysokości i 18 cm wysokości przy 1,7 kg wagi. Natomiast wymiary każdego z dwóch głośników bocznych to: 8,4 x 9 x 17,6 cm. Moc całego zestawu wynosi 20 W. I tutaj postawiono na podświetlenie RGB, dbające o odpowiednią atmosferę, szczególnie przy dłuższej nocnej sesji gamingowej. Co więcej, na subwooferze umieszczono wygodne pokrętło do regulacji poziomu głośności.
Taki pakiet sprzętu muzycznego wyceniono na poziomie 159 zł.
Szymon Góraj
Zastępca redaktora naczelnego
Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.