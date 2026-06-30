Marka uRage ponownie w grze. Wśród nowości są dwie myszki, klawiatura i głośniki w wyrazistym gamingowym stylu

Portfolio marki uRage powiększyło się o kompletny zestaw akcesoriów dla graczy. Tym razem są to: przewodowa myszka i bardziej zaawansowana wersja radiowa, klawiatura z podświetleniem RGB i zestaw głośników 2.1 o mocy 20 W. Wszystko po to, by codzienny roz(g)rywka zyskała więcej dynamiki, charakteru i intensywności.

Niemiecki producent, kojarzony z przystępnie wycenionym sprzętem dla graczy, po kilkuletniej przerwie ponownie rozwija swoją obecność na polskim rynku. Firma uRage konsekwentnie stawia na szeroką gamę akcesoriów, które łączą trwałość, funkcjonalność i trudny do przeoczenia na sklepowych półkach design. Najnowsze urządzenia wpisują się w tę strategię, a zostały przygotowane z myślą o użytkownikach komputerów PC.

Co więc mamy w zanadrzu? Oto charakterystyka niektórych nowości:

Mysz Reaper 340

Stanowi książkowy przykład precyzyjnego gamingowego gryzonia do PC na dwumetrowy odłączny kabel uFlex USB-A do USB-C. Jej wymiary wynoszą 7,1 x 4,4 x 12,1 cm, a waga 77 g. Wyróżnia się uniwersalną czarną kolorystyką, siedmioma programowalnymi przyciskami (w tym dwoma DPI), częstotliwością odświeżania USB 1000 Hz (czas reakcji wynosi 1 ms) i wysokiej jakości przełącznikami TTC-GOLDEN o żywotności 50 milionów kliknięć. Na pewno warto też wspomnieć o profesjonalnym czujniku do gier Pixart o maksymalnej rozdzielczości 8000 DPI. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć podświetlenia RGB. Cena to 99 zł.

Mysz Reaper 510

Rozwiązania przewodowe mają swoich fanów, ale co z propozycją dla kablowych sceptyków? Proszę bardzo – czarny model Reaper 510 lubi się z łącznością radiową 2,4 GHz, ale może też działać poprzez dołączony do zestawu dwumetrowy przewód uFlex USB-A do USB-C. Wymiary wynoszą w tym przypadku 6,8 x 4 x 12,6 cm, zaś waga 78 g. Do dyspozycji mamy tu dziewięć programowalnych przycisków, w tym dwa DPI. Producent umieścił w myszy profesjonalny czujnik Pixart o rozdzielczości do 16000 DPI, natomiast częstotliwość odświeżania USB to 1000 Hz przy czasie reakcji 1 ms. Z kolei wbudowany akumulator pozwala na 30 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Nie każdy jest fanem diod LED RGB, stąd w tym modelu ich zabrakło. Gryzonia możemy mieć za 169 zł.

Klawiatura Exodus 220 TKL

Pora przyjrzeć się – białej, dla odmiany – przewodowej membranowej klawiaturze, oferującej podświetlenie RGB (do wyboru – gradient barw lub siedem pojedynczych kolorów) z możliwością jego wyłączenia. Ogólna liczba klawiszy to 88, a ich oznaczenia zostały wygrawerowanego laserowo, co wpływa zbawiennie na trwałość. Klawiatura została skrócona i pozbawiona bloku numerycznego – stąd kompaktowe wymiary, wynoszące: 36,5 x 3,5 x 15 cm, przy 540 g wagi. Spokojna głowa, zmieści się na każdym biurku. Długość kabla sięga 1,8 m. W modelu Exodus 220 TKL możemy liczyć na bezpośredni dostęp do 12 funkcji multimedialnych – w prosty sposób, bez zakłócania przebiegu gry (możliwe jest np. sprawdzanie poczty lub otwieranie przeglądarki internetowej). Precyzyjne i szybkie reakcje są zapewnione w każdej sytuacji dzięki funkcji Anti-Ghosting z obsługą do 26 klawiszy jednocześnie i funkcji WIN-Lock. Marka uRage wyceniła tę pozycję w swoim portfolio na zaledwie 89 zł.

Zestaw głośników 2.1 BLAST-R 621

Bez dobrego nagłośnienia nie ma optymalnych wrażeń z zabawy. Dlatego w ofercie musiał znaleźć się przewodowy dynamiczny zestaw głośników w systemie 2.1 w czarnej kolorystyce (długość kabla USB-C to metr). Wystarczy podłączyć kabel USB oraz Jack 3,5 mm do komputera lub laptopa i voilà! Wymiary subwoofera prezentują się następującą: 18 cm szerokości, 17,6 cm wysokości i 18 cm wysokości przy 1,7 kg wagi. Natomiast wymiary każdego z dwóch głośników bocznych to: 8,4 x 9 x 17,6 cm. Moc całego zestawu wynosi 20 W. I tutaj postawiono na podświetlenie RGB, dbające o odpowiednią atmosferę, szczególnie przy dłuższej nocnej sesji gamingowej. Co więcej, na subwooferze umieszczono wygodne pokrętło do regulacji poziomu głośności.

Taki pakiet sprzętu muzycznego wyceniono na poziomie 159 zł.