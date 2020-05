Nowe paragrafówki od Egmontu

Egmont dołącza do nielicznego na razie grona wydawców, którzy decydują się zaproponować czytelnikom gry paragrafowe – tu w formie powieści. Na razie do sprzedaży mają trafić dwa tytuły. Oba będą mieć premierę 20 maja.

Escape Quest to kolekcja gier książkowych, których bohaterem staje się czytelnik. Każdy z tytułów w serii ma fabułę, która zachęca do dokonywania postępów w grze. Poszczególne zadania łączą się tematycznie z treścią książki, co pozwala na jeszcze pełniejsze przeżycie przygody. Od dziecka uwielbiam wszelkie zagadki, nietypowe gry oraz pasjonuję się dobrymi fabułami. „Escape Questy” dostarczają mi wszystkich tych trzech doświadczeń w jednej książce. Najciekawszym elementem rozgrywki w grach książkowych „Escape Quest” są dla mnie zadania, które nie są stricte logiczne, ale wymagają pewnej „detektywistycznej” intuicji grającego: popatrzenia w odpowiedni sposób, pod odpowiednim kątem albo manualnego operowania książką – wrażeniami z lektury i rozgrywki dzieli się Wojtek Rzadek, game designer i developer, właściciel Admondo – Polecam serdecznie tę serię każdemu fanowi gier i ciekawych historii – dodaje.

Co ważne, gra odbywa się offline i nie wymaga żadnych aplikacji, bo wszystkie niezbędne wskazówki znajdują się w książce. Mechanika gry skonstruowana jest w ten sposób, że rozwiązaniem zadania jest numer strony, na jaką należy się udać, by kontynuować opowieść. By znaleźć ukryte wskazówki i to zadanie rozwiązać, trzeba użyć specjalnych zakładek, a nawet przekręcać i zaginać strony. Czasem zadanie wymaga wycięcia elementu, dopasowania, zmierzenia go czy ułożenia jak puzzle, przez co poszczególne tomy serii Escape Quest nabierają mocno growego charakteru. Wszystkie zagadki i zadania wymagają logicznego myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczości czy kreatywnego podejścia

Poszukiwacze zaginionego skarbu to gratka dla miłośników przygód spod znaku Indiany Jonesa, a cyberpunkowa Za garść neodolarów to propozycja dla odkrywców tajemnic cyberprzestrzeni.

