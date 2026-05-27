Ogłoszono nowy dodatek do Wiedźmin 3: Dziki Gon! Geralt powróci w Pieśni przeszłości

To już oficjalne. Medalion znowu zadrży, a potwory w strachu, bo wracamy na szlak z Geraltem z Rivii, kultowym wiedźminem z powieści Andrzeja Sapkowskiego. CD Projekt RED wyda kolejny dodatek do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon! Poznajcie pierwsze informacje o nowym rozszerzeniu.

Pieśni przeszłości trzecim dodatkiem do Wiedźmin 3: Dziki Gon

Dzisiaj na stronie gry Wiedźmin oraz w mediach społecznościowych przedstawiono komunikat, na który wielu graczy czekało od lat. CDPR ogłosiło, że razem z Fool’s Theory pracują nad nowym rozszerzeniem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Dodatek będzie nazywał się Pieśni przeszłości.

Medalion drży… to może zwiastować tylko jedno! Nadszedł czas, aby ogłosić, że pracujemy nad nowym rozszerzeniem do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon!

CD Projekt RED informację miało przedstawić dopiero w trakcie zaplanowanego na jutro streama z okazji dziesięciolecia dodatku Krew i Wino, ale wiadomość została opublikowana przedwcześnie na stronie twórców.

Planowaliśmy to ogłoszenie podczas jutrzejszego REDstreams, ale powiedzmy, że zastaliśmy na RED Launcherze coś, czego się nie spodziewaliśmy – zdradzono w jednym z komentarzy pod postem.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości ma trafić w ręce graczy w 2027 roku. Dodatek ukaże się na PC, Xbox Series X|S, oraz PlayStation 5. Będzie to trzecie rozszerzenie gry po Sercu z kamienia i rozgrywającym się w Toussaint Krew i wino.

Poinformowano również, że nadchodząca nowa zawartość oznacza, że w celu zapewnienia kompatybilności i płynnego działania zaktualizowane zostaną wymagania sprzętowe zarówno gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, jak i jej rozszerzenia Pieśni przeszłości. Wymagania te zaczną obowiązywać od następnej aktualizacji.

Więcej informacji o dodatku Pieśni przeszłości ma zostać przekazanaych późnym latem 2026 roku.

Następny w kolejce Wiedźmin IV

Wiedźmin IV to zapowiedziana kontynuacja Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu, będąca początkiem nowej wiedźmińskiej sagi od studia CD PROJEKT RED. Graczom przyjdzie w niej wcielić się w rolę profesjonalnej zabójczyni potworów Ciri i wyruszyć w podróż po pełnym niebezpieczeństw świecie mrocznego fantasy i eksplorować krainę Kovir i Poviss. Gra AAA powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma być najbardziej ambitną i wciągającą odsłoną serii w historii. Data premiery nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.