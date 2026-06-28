Mutanci wracają i prequel Legalnej blondynki. Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Zaczęły się wakacje, więc mamy tak zwany sezon ogórkowy. Niemniej – nie oznacza to, że będzie brakować ciekawych produkcji.

Nowości na Netflix

Enola Holmes 3 (01.07)

Detektyw Enola Holmes szuka przygód na Malcie, gdzie jej ambicje zawodowe wchodzą w konflikt z marzeniami w trakcie najbardziej zawiłej i najgroźniejszej sprawy w jej karierze.

Grzesznicy (04.07)

Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica (02.07)

Kiedy pojawia się nowy, potężny wróg, Sonic, Tails i Knuckles ponownie łączą siły. Ich przeciwnikiem okazuje się tajemniczy jeż Shadow, posiadający moce i siłę, jakich świat jeszcze nie widział. Mając wyjątkowe zdolności, członkowie drużyny Sonica muszą zrobić wszystko, aby ocalić świat przed złem.

Michael Jackson: Werdykt (02.07)

Ten 3-częściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.

Nowości na Disney+

X-Men 97 sezon 2 (01.07)

Serial animowany został stworzony przez Beau DeMayo dla Disney+. Oparty jest na tytułowej drużynie superbohaterów z komiksów Marvela. Stanowi kontynuację i odrodzenie X-Men: The Animated Series (1992–1997), produkowanego przez Marvel Studios Animation. Rozwija historię X-Menów z wcześniejszej serii. DeMayo był głównym scenarzystą dwóch pierwszych sezonów, natomiast przy 3. sezonie zastąpił go Matthew Chauncey. Funkcję głównego reżysera nadzorującego pełni Jake Castorena.

Zabawa w pochowanego 2 (02.07)

Chwilę po krwawym starciu z rodziną Le Domas, Grace (Samara Weaving) odkrywa, że została wciągnięta w kolejny, jeszcze bardziej bezlitosny etap śmiertelnej gry. Ale tym razem nie jest sama. U jej boku staje dawno niewidziana siostra Faith (Kathryn Newton). Stawka jest najwyższa z możliwych: przetrwanie, ocalenie najbliższej osoby oraz zdobycie Wysokiego Siedziska Rady sprawującej władzę nad całym światem. Cztery bezwzględne rody rozpoczynają brutalne polowanie, w którym nie ma zasad, a zwycięzca bierze wszystko. Walka o tron właśnie się zaczyna – i tylko jeden gracz wyjdzie z niej żywy.

Dirty Dancing (01.07)

Młoda dziewczyna (Jennifer Grey) spędza wakacje wraz z rodzicami i siostrą w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. To właśnie tutaj poznaje przystojnego instruktora tańca John’ego (Patrick Swayze). Między młodymi ludźmi rodzi się uczucie. Film okraszony muzyką, która w 1988 roku zdobyła Oskara i Złoty Glob.

Nowości na Prime Video

Elle (01.07)

Elle opowiada historię Elle Woods jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard, gdzie czuła się wyjątkowo nieswojo. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

Nowości na SkyShowtime

Pięć koszmarnych nocy 2 (05.07)

Rok po koszmarze, który rozegrał się w pizzerii Freddy Fazbear’s, 11-letnia Abby, siostra byłego ochroniarza Mike’a, wymyka się z domu w poszukiwaniu swoich animatronicznych przyjaciół: Freddy’ego, Bonnie, Chiki i Foxy’ego. Daje to początek lawinie przerażających wydarzeń, które ujawnią mroczne sekrety prawdziwego pochodzenia Freddy’ego i sprowadzą dawno zapomniany koszmar.

Premiery kinowe

Minionki i straszydła

Minionki ruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. Mali pomocnicy Gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków. Udowadniają, że dla wspólnego celu warto pokonać każdą przeszkodę.

Zaproszenie

Małżeństwo Joe i Angeli wisi na włosku. Kiedy zapraszają na kolację swoich tajemniczych sąsiadów z piętra wyżej, wieczór przybiera zupełnie nieoczekiwany obrót. Czy udało im się na nowo rozniecić dawną iskrę, czy może zapalili lont, który doprowadzi do całkowitego rozpadu ich związku?