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Między gwiazdami – najlepsze filmy osadzone w kosmosie

Agnieszka Ziobrowska, 27 czerwca 2026

W kosmosie nikt nie usłyszy Twojego zachwytu, ale najlepsze filmy osadzone w kosmosie potrafią zapierać dech równie skutecznie jak widok miliardów gwiazd. Przygotowaliśmy ranking produkcji, które zabiorą Cię w podróż przez galaktyki, czarne dziury i nieznane światy. Oto filmy o kosmosie, które każdy fan wielkich ekranowych przygód powinien znać.

Plakat Projekt Hail Mary

1 Projekt Hail Mary (2026)

Project Hail Mary

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

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Plakat Interstellar

2 Interstellar (2014)

Interstellar

Ziemia w niedalekiej przyszłości. Planeta jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper, były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.

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Plakat Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje

3 Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje (1980)

The Empire Strikes Back

Kolejna część Gwiezdnej Sagi opowiada o wydarzeniach toczących się kilka lat po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Luke Skywalker i pozostali Rebelianci uciekają po całej Galaktyce przed zakusami okrutnego Imperium. Bezpieczną ostoję znajdują na lodowej planecie Hoth. Jednak Imperium lokalizuje tę bazę. Rebelianci muszą uciekać. Luke udaje się do układu Dagobah, żeby spotkać się z Mistrzem Jedi, Yodą i pobrać od niego nauki. Natomiast Han, Leia, Chewie i roboty uciekają na planetę Bespin, do dawnego przyjaciela Hana ― Lando Calrissiana. Nie wiedzą, że wpadli w podstępnie uknutą przez Imperium pułapkę…

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Plakat Avengers: Wojna bez granic

4 Avengers: Wojna bez granic (2018)

Avengers: Infinity War

Po ostatnich wydarzeniach jakie zaszły między Avengersami są oni podzieleni i nie tworzą dłużej jednej zgranej grupy jak za dawnych czasów. Nadciąga jednak nowe wyzwanie. Thanos (Josh Brolin) przybywa na ziemię, a jego celem jest zebranie wszystkich 6 kamieni nieskończoności, które razem dają temu kto je posiada niewyobrażalną moc. Kapitan Ameryka (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.) i reszta superbohaterów będą musieli zjednoczyć się po raz kolejny, aby bronić swojego świata przed zagrożeniem jakiego jeszcze nie było. [opis dystrybutora dvd]

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Plakat Avengers: Koniec gry

5 Avengers: Koniec gry (2019)

Avengers: Endgame

Po dramatycznych wydarzeniach z filmu „Avengers: Wojna bez granic” Iron Man samotnie dryfuje po kosmosie, połowa superbohaterów przestała istnieć, a Kapitan Ameryka próbuje pogodzić się z porażką. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a ocaleni muszą nauczyć się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak dają za wygraną. Gdy w bazie Avengers pojawia się Ant-Man, w głowach herosów rodzi się szalony plan zmiany obecnego stanu rzeczy. Czy jest możliwe odwrócenie „Efektu Thanosa” i przywrócenie do naszego świata tych, co odeszli? Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i pozostali zbierają się ponownie, żeby wyruszyć w pełną przygód podróż po najważniejszych momentach w historii Avengers.

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Plakat Gwiezdne wojny

7 Gwiezdne wojny (1977)

Star Wars

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce… Rycerze Jedi zostali wytępieni, a Imperium żelazną ręka sprawuje rządy nad całą galaktyką. Mała grupa Rebeliantów podejmuje walkę kradnąc tajne plany najpotężniejszej broni Imperium – tzw. Gwiazdy Śmierci. Najbardziej zaufany sługa Imperatora – Darth Vader musi odzyskać plany i odnaleźć ukrytą bazę buntowników. Księżniczka Leia – wzięta do niewoli przywódczyni Rebeliantów, wysyła sygnał z wezwaniem pomocy, który zostaje przechwycony przez zwykłego chłopaka z farmy – Luke’a Skywalkera. Wychodząc naprzeciw swemu przeznaczeniu, Luke podejmuje wyzwanie i rusza na ratunek Księżniczce chcąc pomóc Rebeliantom w obaleniu Imperium. W misji pomagają mu niezwykli sojusznicy – mądry Obi-Wan Kenobi, nieco arogancki gwiezdny awanturnik Han Solo i jego lojalny towarzysz Chewbacca a także dwa droidy R2-D2 i C-3PO.

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Plakat WALL-E

9 WALL-E (2008)

WALL·E

Co się stanie, jeżeli ludzie opuszczą kiedyś Ziemię i pozostanie na niej jedynie mały robot? WALL.E (Wysypiskowy Automat Likwidująco Lewarujący. E-klasa) przez siedemset lat w samotności oczyszcza Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi. Pewnego dnia na planetę przybywa EVE – nowoczesna, przepiękna, myśląca maszyna. Tego dnia życie WALL.E’ego zupełnie się zmienia i nabiera nowego sensu. Jego podróż przez galaktykę, przyjaźń z EVE, zabawne przygody oraz nowi, niekiedy niezwykli przyjaciele stali się tematem najnowszej komedii Studia Pixar.

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Plakat 2001: Odyseja kosmiczna

10 2001: Odyseja kosmiczna (1968)

2001: A Space Odyssey

„2001: Odyseja kosmiczna” to wyprawa w krainę jutra, mapa ludzkiego przeznaczenia, droga do nieskończoności i fascynująca opowieść o starciu człowieka z maszyną – arcydzieło sztuki filmowej, które wyróżniono Oscarem za efekty specjalne. Inspiracją scenariusza była powieść Arthura C. Clarke’a. Na jej podstawie Stanley Kubrick zrealizował film, który od lat niezmiennie fascynuje nowe pokolenia widzów. Najpierw zabiera nas w zamierzchłą przeszłość, gdy na Ziemi żyli przodkowie człowieka. Następnie – dzięki jednemu z najgenialniejszych trików w historii kina – przeskakuje całe tysiąclecia i przenosi widza w skolonizowaną przestrzeń kosmiczną. W finale z kolei przerzuca jednego z bohaterów, astronautę Bowmana (Keir Dullea), w niezbadane rejony kosmosu, realizując tym razem nasze marzenia o nieśmiertelności. „Otwórz właz, HAL” i wyrusz w podróż niepodobną do innych, a dane Ci będzie poznać najgłębiej skrywane tajemnice wszechświata.

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Plakat Obcy - decydujące starcie

11 Obcy – decydujące starcie (1986)

Aliens

Po 57 latach dryfowania w przestrzeni kosmicznej oficer Ellen Ripley (Sigourney Weaver) zostaje odnaleziona. Na stacji dowiaduje się, że „firma” wysłała dużą grupę kolonistów na planetę, z której załoga Nostromo wniosła na pokład obcego. Przerażona próbuje interweniować, jednak bez skutku, gdyż nikt jej nie wierzy. Kiedy wydaje się, że wszystko wraca do normy, z bazy osadników przestają nadchodzić wiadomości. Oficer Ripley wyrusza wraz z oddziałem komandosów i pracownikiem „firmy” na planetę. To, co tam zastają, nie śniło im się w najgorszych koszmarach…

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Plakat Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi

13 Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi (1983)

Return of the Jedi

Kolejna część wielkiej Gwiezdnej Sagi. Imperium ponownie rośnie w siły. Budowa Drugiej Gwiadzy Śmierci zbliża się ku końcowi. Rebelianci również nie próżnują. Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia (Carrie Fisher), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) i Chewie (Peter Mayhew) udają się na pustynną Tatooine, aby uwolnić Hana Solo (Harrison Ford) z rąk Jabby Hutta. Rebelianci chcąc jak najszybciej zakończyć rządy Imperatora (Ian McDiarmid), zamierzają nie dopuścić do ukończenia budowy Gwiazdy Śmierci. Dzielą się na dwa oddziały – jeden będzie przeprowadzał akcję dywersyjną na księżycu Endor, a drugi zaatakuje bezpośrednio bazę Imperium. Luke udaje się z Rebeliantami lecącymi na Endor. Przeczuwa, że jego przeznaczeniem jest ponowne zmierzenie się Vaderem. W międzyczasie dowiaduje się, że ma siostrę…

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Plakat Strażnicy Galaktyki

14 Strażnicy Galaktyki (2014)

Guardians of the Galaxy

Zuchwały awanturnik Peter Quill (Chris Pratt) kradnie tajemniczy artefakt stanowiący obiekt pożądania złego i potężnego Ronana (Lee Pace), którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Chcąc uniknąć gniewu Ronana, Quill zmuszony jest zawrzeć niewygodny sojusz z czterema niemającymi nic do stracenia outsiderami: Rocketem (Bradley Cooper) – uzbrojonym szopem, Grootem (Vin Diesel) – drzewokształtnym humanoidem, śmiertelnie niebezpieczną i tajemniczą Gamorą (Zoe Saldana) i żądnym zemsty Draxem Niszczycielem (Dave Bautista). Kiedy główny bohater odkrywa prawdziwą moc artefaktu i zagrożenie, jakie stanowi on dla kosmosu, musi zmobilizować swoich niesubordynowanych towarzyszy do ostatniej bitwy, od której zależą losy galaktyki.

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Plakat Diuna

16 Diuna (2021)

Dune

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa (Timothée Chalamet). Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

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Plakat Solaris

17 Solaris (1972)

Солярис

Solaris – planeta, która materializuje obraz tych, z kim nie jesteśmy w stanie się rozstać w swoich myślach, uczuciach, życzeniach, bez względu na to, jakiego rodzaju są to uczucia: czy to miłość, żal, czy poczucie winy. Solaris nie więzi, ale i nie wypuszcza swoich gości, wciela jedynie w życie to, z czym nigdy nie będzie się w stanie rozstać. W dużej mierze film stanowi połączenie fantastyki z rozmyślaniami o kosmosie, Ziemi, człowieku, sumieniu, życiu, śmierci i odpowiedzialności przed przyszłością.

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Plakat Marsjanin

18 Marsjanin (2015)

The Martian

Potężna burza piaskowa sprawia, że sześcioosobowa marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney (Matt Damon), musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie, w której równie ważną rolę co naukowa wiedza, zdolności techniczne i pomysłowość odgrywają niezłomna determinacja i umiejętność zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair…

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Plakat Planeta Małp

19 Planeta Małp (1968)

Planet of the Apes

Załoga astronautów pod dowództwem George’a Taylora (Charlton Heston) wraca do domu po półrocznej ekspedycji. Biorąc jednak pod uwagę, że poruszają się statkiem zdolnym do podróży z szybkością bliskiej prędkości światła, muszą się liczyć z tym, że Ziemia przez okres ich nieobecności postarzała się o siedemset lat. Kapitan wraz z resztą załogi poddaje się procesowi hibernacji, ale w międzyczasie coś idzie nie tak i są zmuszeni do awaryjnego lądowania na planecie oddalonej od Ziemi o ponad trzysta lat świetlnych, a zegary na statku wskazują 3978 rok. Astronauci szybko odnajdują ślady życia, ale krótko potem zostają schwytani przez inteligentne małpy, które traktują zdziczałych i niemych ludzi jak gatunek podrzędny.

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Plakat Dzika planeta

20 Dzika planeta (1973)

La Planète sauvage

Animowany film science-fiction, którego akcja rozgrywa się na odległej planecie, zamieszkałej przez Draagów – człekokształtne niebieskie stwory. Wraz z nimi planetę zamieszkują dużo mniejsi ludzie, podzieleni na dwie kategorie: dzikich i oswojonych. Ci pierwsi żyją w ukrytych osadach, zaś drugimi opiekują się Draagowie. Jeden z oswojonych, Terr poznaje wiedzę Draagów i pewnego dnia postanawia uciec od swej opiekunki. Trafia do osady dzikich, z którymi dzieli się nabytą wiedzą. Tymczasem Draagowie planują eksterminację dzikich ludzi. Ci, nie mając wyboru, uciekają na Dziką Planetę.

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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