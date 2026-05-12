Najlepsze dramaty na HBO Max – filmy, które trafią was prosto w serce 

Agnieszka Ziobrowska, 12 maja 2026

Jeśli szukacie filmuktóry zostawi was z gulą w gardlezmusi do refleksji albo po prostu emocjonalnie rozbije na kawałki, to bibliotece HBO Max znajdziecie wiele mocnych dramatówPrzygotowaliśmy ranking najlepszych dramatów na HBO Max, w którym znalazły się filmy wyróżniające się świetnym scenariuszemwybitnym aktorstwem oraz emocjami, które zostają z nami jeszcze długo po seansie. W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno współczesne arcydzieła kina, kultowe klasyki czy też tytuły wysoko ocenione przez krytykówJeśli zastanawiacie sięjaki dramat wybrać na wieczorny seans, to nasz ranking wam w tym pomoże 

2 Whiplash (2015)

Whiplash

Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence’a Fletchera (J.K. Simmons), który często wyładowuje swoje frustracje na uczniach. Pod kierunkiem bezwzględnego Fletchera, Andrew zaczyna dążyć do doskonałości za wszelką cenę – nawet własnego człowieczeństwa.

3 Gladiator (2000)

Gladiator

Generał Maximus zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. “Gladiator” to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.

4 Green Book (2019)

Green Book

Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirley’a. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.

5 Django (2013)

Django Unchained

Rok 1858, południe Stanów Zjednoczonych. Niewolnik Django spotyka na swojej drodze doktora Kinga Schultza, pochodzącego z Niemiec łowcę nagród. Ten, obiecuje mu wolność i zapłatę w zamian za pomoc w odnalezieniu poszukiwanych przez prawo braci Brittle. Django zgadza się i wkrótce obaj wykonują robotę. Po wszystkim zawiązują spółkę. Schultz wprowadza Django w tajniki zawodu łowcy nagród. Ponadto, poruszony historią swojego nowego przyjaciela, postanawia pomóc mu w odszukaniu żony Broomhildy. Okazuje się, że znajduje się ona na niesławnej plantacji należącej do Calvina Candie, odrażającego dżentelmena pasjonującego się walkami niewolników.

6 Taksówkarz (1978)

Taxi Driver

Travis, weteran wojny w Wietnamie cierpiący na bezsenność, zatrudnia się jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeżdżąc wieczorami po Nowym Jorku, styka się z najbardziej podejrzanymi i niebezpiecznymi ludźmi i zdaje sobie sprawę, ile otacza go przemocy i okrucieństwa. Próbuje, bezskutecznie zresztą, nawiązać znajomość z pracowniczką kampanii wyborczej, Betsy. Spotyka też młodą prostytutkę Iris, którą chce uwolnić od ciemiężyciela. Mężczyzna postanawia na własną rękę rozprawić się z całym “robactwem” tego miasta…

8 Tamte dni, tamte noce (2017)

Call Me by Your Name

Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką – Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Obycie i wykształcenie oraz talent Elia sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z dorosłym, w pełni ukształtowanym mężczyzną, a jednak wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć – zwłaszcza w obcej mu dotąd dziedzinie – miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odurzającą siłę wzajemnego przyciągania. To lato zapamiętają na zawsze.

9 Le Mans ’66 (2019)

Ford v Ferrari

Połowa lat sześćdziesiątych XX wieku. Amerykański projektant samochodów Carroll Shelby i nieustraszony brytyjski kierowca Ken Miles łączą siły, aby na zlecenie Ford Motor Company stworzyć rewolucyjny samochód wyścigowy. Bohaterowie walczą z prawami fizyki i własnymi ograniczeniami, aby rzucić wyzwanie słynnym samochodom Enzo Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966 roku. Laureaci Nagrody Akademii – Matt Damon (Buntownik z wyboru) oraz Christian Bale (Mroczny Rycerz) – występują razem w filmie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami opowiadającym historię próby stworzenia przez Ford Motor Company najszybszego samochodu świata. Produkcja została wyróżniona dwoma Oscarami.

10 Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody

Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie’em Mercurym, który przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę Mercury’ego wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.

14 Fargo (1996)

Fargo

Bankrutujący, tonący w długach sprzedawca samochodów z Minneapolis Jerry Lundergaard ma nadzieję, że upozorowane porwanie żony pozwoli mu wyjść z kłopotów finansowych. Jest przekonany, że jego zamożny teść zrobi wszystko, by uratować córkę. Jerry decyduje, że to zadanie na jego zlecenie wykonają dwaj niewydarzeni bandyci. Plan porwania przedstawia gadatliwemu Carlowi i milczącemu Gaerowi. Z pozoru niewinny zamiar przeradza się niebezpieczną, brutalną i zagadkową sprawę. Rozwikłaniem tej historii zajmuje się inteligentna i odważna Marge, policjantka w ciąży.

15 Ona (2014)

Her

Film rozgrywa się w Los Angeles, w niedalekiej przyszłości. Theodore Twombly to pełen kompleksów, samotny, wrażliwy mężczyzna, który zarabia na życie pisząc wzruszające, osobiste listy do innych ludzi. U załamanego po zakończeniu długoletniego związku, zainteresowanie budzi nowy, zaawansowany system operacyjny, który obiecuje, jako obdarzony samodoskonalącą się inteligencją, intuicyjnie dostosowywać się do potrzeb indywidualnego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodore jest zachwycony, gdy poznaje „Samanthę”, ciepły, kobiecy głos, który zdaje się należeć do szalenie wrażliwej, wnikliwej i zaskakująco zabawnej „osoby”. W miarę, jak jej potrzeby i pragnienia rosną, równocześnie z jego własnymi, ich przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość.

16 Teoria wszystkiego (2015)

The Theory of Everything

Poruszająca opowieść o życiu u boku geniusza, jednego z największych naukowców wszechczasów – Stephena Hawkinga, twórcy teorii czarnych dziur, wybitnego matematyka, sławy akademickiej i pisarza. Hawking poślubił Jane Wilde w 1965 r. Spędzili ze sobą prawie trzydzieści lat. Coś, co początkowo zapowiadało się na sielankę, okazało się trudną przeprawą przez wyniszczającą organizm Hawkinga chorobę (stwardnienie zanikowe boczne). Historia o tym, kiedy geniusz zderza się ze słabością. Ale też wnikliwy, inteligentny obraz postępującego rozpadu małżeństwa.

17 Charlie (2012)

The Perks of Being a Wallflower

Nastoletni Charlie jest uczniem pierwszej klasy liceum w Pittsburgu. Nieśmiały i wyobcowany outsider nie ma lekko w nowym środowisku. Nie pasuje do żadnej grupy, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy jego inteligencję i wrażliwość zauważają Sam i Patrick.

18 Dziewięć Królowych (2000)

Nueve reinas

Współczesne Buenos Aires. Dwaj oszuści, Marcos i Juan, mają zrealizować plan sędziwego fałszerza, który chce sprzedać serię podrobionych przez siebie cennych znaczków o nazwie Dziewięć Królowych. Nabywcą falsyfikatów miałby być skompromitowany polityk Gandolfo, który następnego dnia wyjeżdża za granicę. Kiedy Marcos i Juan umawiają się z nim na przekazanie pieniędzy, złodzieje kradną im teczkę ze znaczkami. Nie chcąc stracić okazji do zarobienia dużej gotówki, oszuści postanawiają wejść w posiadanie oryginalnych egzemplarzy.

20 Pan od muzyki (2004)

Les Choristes

Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami są bardzo napięte. Mimo trudnych początków Mathieu stopniowo zdobywa szacunek podopiecznych. Dzięki niekonwencjonalnym metodom nauczania udaje mu się także wzbudzić w nich miłość do muzyki.

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

