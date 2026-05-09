Najlepsze thrillery na HBO Max – filmy, które nie pozwolą wam odejść od ekranu nawet na minutę

Agnieszka Ziobrowska, 9 maja 2026

Jeśli szukacie filmów, które trzymają w napięciu od początku do końca, HBO Max to jedno z najlepszych miejsc, gdzie takie thrillery znajdziecie. W bibliotece giganta streamingowego znajdziecie zarówno thrillery psychologiczne pełne niepokoju, jak i produkcje balansujące na granicy horroru, dramatu czy kina sensacyjnego. W naszym rankingu zebraliśmy najlepsze thrillery dostępne na HBO Max, które wyróżniają się nie tylko świetnym klimatem, ale i emocjami, jakie zostaną z wami jeszcze długo po seansie. Z zestawieniu nie zabrakło głośnych hitów, nagradzanych produkcji czy tytułów, które zdobyły uznanie krytyków na całym świecie. Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć wieczorem i macie ochotę na mocne kino zapadające w pamięć, to zajrzyjcie do naszego rankingu najlepszych thrillerów na HBO Max.

2 Batman (2022)

The Batman

Dwa lata pod postacią Batmana i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników – w tym Alfreda Pennywortha i porucznika Jamesa Gordona – i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot, Oswald Cobblepot, czyli Pingwin, Carmine Falcone i Edward Nashton, aka Człowiek-Zagadka. Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

3 Nowy początek (2016)

Arrival

Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.

5 Ultimatum Bourne’a (2007)

The Bourne Ultimatum

Kontynuacja losów Jasona Bourne’a – byłego tajnego agenta CIA. Okazuje się, że program Treadstone został zmodyfikowany i przemianowany na Black Briar, podlegający amerykańskiemu Ministerstwu Obrony. Agencja odcięła się od swojej niechlubnej przeszłości, jednak wciąż obawia się zagrożenia ze strony Bourne’a, postanawia więc go zlikwidować. Tymczasem Bourne’a prześladują niejasne wspomnienia z jego przeszłości sprzed zaniku pamięci. Ucieczka przed poprzednim życiem okazuje się być niemożliwa, dlatego Bourne postanawia wrócić do początku i dowiedzieć, kto i po co go stworzył. Podróżując przez Moskwę, Berlin, Londyn, Madryt, dotrze w końcu tam, gdzie wszystko się zaczęło i musi się skończyć – do Nowego Jorku.

7 Caddo Lake (2024)

Caddo Lake

Młodziutka Alice wychodzi pewnego dnia z domu nad rozległymi bagnami znajdującego się na styku Teksasu i Luizjany jeziora Caddo i ginie bez śladu. Jej starsza, przyrodnia siostra zostaje obwiniona o niedopilnowanie jej, więc męczona poczuciem winy rusza nad jezioro szukać jej. W międzyczasie, młody mężczyzna pracujący na Caddo, znajduje w wodzie ślad po swojej zaginionej matce. Rozpoczyna się ciąg wydarzeń, które odkrywają trwającą od dziesięcioleci tajemnicę. Od tej pory życie mieszkańców wiejskiej społeczności miasteczka Caddo Lake nigdy nie będzie już takie samo.

8 Opowieść (2018)

The Tale

Jennifer (Laura Dern) zwiedza świat, pracując jako dziennikarka i wykładowczyni. Jej życie zdaje się być idealne. Jej bazą jest Nowy Jork, gdzie mieszka ze swoim partnerem. Pewnego dnia jej matka (Ellen Burstyn) znajduje opowiadanie, w którym trzynastoletnia Jennifer opisała swój “specjalny” związek z dwojgiem dorosłych trenerów. Dziennikarka jest oszołomiona. Zupełnie nie wie, co myśleć. Czytając pożółkłe strony “Opowieści”, odkrywa szyfr, którym posługiwała się 40 lat wcześniej. Jest jednak zdezorientowana, ponieważ w żaden sposób nie jest wstanie przypomnieć sobie tych zdarzeń. W końcu postanawia powrócić w rodzinne strony i skonfrontować się z byłymi trenerami. Jej wyobrażenie na temat swoich młodzieńczych lat zaczyna się szybko sypać.

11 Cube (1999)

Cube

Sześcioro nie znających się zwykłych ludzi budzi się pewnego dnia nie w swoich domach, lecz w surrealistycznym więzieniu – zdającym się nie mieć wyjścia labiryncie połączonych ze sobą sześciennych pomieszczeń wyposażonych w śmiertelnie groźne pułapki. Gliniarz. Zawodowy złodziej. Genialna studentka matematyki. Psycholog. Mężczyzna chory na autyzm. Dość przypadkowy, nawet przewrotny zbiór osób. Żadna z nich nie wie, jak i dlaczego została uwięziona, wkrótce jednak okaże się, że każde z sześciorga uwięzionych posiada umiejętności, które mogą dopomóc im w ucieczce.

15 Blair Witch Project (2000)

The Blair Witch Project

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów. Trójka studentów szkoły filmowej wyposażonych w kamery wideo i podstawowy ekwipunek turystyczny, wyrusza na wyprawę w okolice Burkittesville, żeby nakręcić dokumentalny film inspirowany lokalną legendą o Wiedźmie z Blair. Legenda głosi, że od dwóch wieków w okolicznych lasach wiedźmy torturowały i zabijały dzieci. To co miało być prostym zadaniem zmieniło się w koszmar. Studentów już nigdy nie odnaleziono.

18 Głębia (1977)

The Deep

Para nowojorczyków – David Sanders i Gail Berke – spędza romantyczne wakacje na Bermudach. Pewnego dnia nurkując w morzu odkrywają wrak frachtowca z czasów II wojny światowej, a w jego pobliżu znajdują złotą monetę i szklaną ampułkę z tajemniczym płynem. Wkrótce odkrywają, że ampułka zawiera morfinę, a ich znalezisko to zatopiony podczas wojny statek z zaopatrzeniem medycznym, na którym spoczywają jeszcze tysiące takich ampułek. Znaleziona ampułka ściąga na nich zainteresowanie Henri Cloche’a – haitańskiego handlarza narkotyków, który nie cofnie się przed niczym, aby dostać w swe ręce cenny ładunek z wraku. Z pomocą Romera Treece, starego poszukiwacza skarbów, David i Gail ustalają, że znaleźli coś jeszcze cenniejszego niż ładunek morfiny – zatopiony hiszpański statek z legendarnym skarbem. Rozpoczyna się śmiertelny wyścig po skarb.

20 Koszmar Minionego Lata (1998)

I Know What You Did Last Summer

Czwórka młodych mieszkańców Southport, rybackiej osady w Karolinie Północnej hucznie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód Barry’ego ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Julie namawia do powiadomienia policji, ale wtedy plany życiowe całej czwórki wezmą w łeb. Młodzi postanawiając więc wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia… Mija rok, Julie jedzie do domu na studenckie wakacje, gdzie czeka na nią liścik, “Wiem, co zrobiłaś minionego lata”. To nie głupi żart, ale niebezpieczna groźba. Człowiek w sztormowym płaszczu z rybackim hakiem w dłoni zabija naprawdę.

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

