To dobry moment na ponowne zapoznanie się z techniką NVIDIA DLSS

Technika DLSS (Deep Learning Super Sampling) została znacznie udoskonalona od momentu pierwszych jej implementacji. Gry Control, Deliver Us the Moon oraz Wolfenstein: Youngblood idealnie ilustrują w jaki sposób technika ta staje się coraz lepsza. Nadszedł czas, aby ponownie przyjrzeć się DLSS.

DLSS to technika wspierana przez karty graficzne NVIDIA RTX, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania liczby wyświetlanych klatek na sekundę przy zachowaniu niemal oryginalnej jakości obrazu. Jako algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję DLSS nieustannie się uczy i doskonali. Staje się coraz lepszy.

Deliver Us the Moon oraz Wolfenstein: Youngblood to najnowsze tytuły wykorzystujące DLSS. Pokazują ciągłą poprawę działania DLSS, gwarantującą znaczny wzrost liczby wyświetlanych klatek na sekundę, zapewniając jednocześnie jakość obrazu podobną do rozdzielczości natywnej z TAA (temporal anti-aliasing).

W ciągu ostatniego roku wydajność sieci sztucznej inteligencji firmy NVIDIA stale się poprawiała. W rezultacie technika DLSS w grach Deliver Us the Moon i Wolfenstein: Youngblood charakteryzuje się doskonałym skalowaniem na wszystkich kartach graficznych RTX i we wszystkich rozdzielczościach.

Najnowsza wersja DLSS udostępnia trzy tryby działania: Jakość, Balans i Wydajność. Opcje te kontrolują rozdzielczość renderowania DLSS, pozwalając wybrać odpowiedni poziom jakości obrazu i wyświetlanych klatek na sekundę.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: NVIDIA