Onimusha: Way of the Sword zmierza do usługi GeForce NOW

Kot, Kasprzyk i Milowicz – wywiad z gwiazdami “LOL: Kto się śmieje ostatni”
Od 10 lipca na Prime Video możemy oglądać już 4. sezon uwielbianego przez widzów show – LOL: Kto się śmieje ostatni.
NVIDIA poinformowała, że Onimusha: Way of the Sword, najnowszy slasher od Capcom, pojawi się w GeForce NOW już w dniu premiery, zaplanowanej na 4 września. Grywalna wersja demonstracyjna będzie dostępna do streamowania już dziś. Gracze mogą już teraz doskonalić swoje umiejętności władania mieczem na pecetach, komputerach Mac, przenośnych konsolach, urządzeniach mobilnych i telewizorach, korzystając z wydajności klasy GeForce RTX 5080 w chmurze, bez konieczności pobierania plików ani posiadania wydajnego sprzętu gamingowego.
W GeForce NOW pojawiła się także szalona zręcznościówka Denshattack!, w której grający kierują niepodlegającymi grawitacji pociągami. Kolorowa i zabawna oprawa graficzna oraz pozorny chaos sprawiają, że każdy przejazd zamienia się w kompilację spektakularnych wykolejeń. Idealny tytuł na krótkie sesje oraz pogoń za wynikami.
Ogłoszono również oficjalny debiut usługi w Indiach. Tak jak na innych rynkach, gracze z tego kraju mogą od 15 lipca rejestrować się w serwisie bez konieczności wpisywania się na listę oczekujących, wybierając miesięczne subskrypcje Performance oraz Ultimate, elastyczne karnety dzienne lub podstawową, bezpłatną ofertę.
Oto gry, które dołączają do biblioteki GeForce NOW w tym tygodniu:
Od 10 lipca na Prime Video możemy oglądać już 4. sezon uwielbianego przez widzów show – LOL: Kto się śmieje ostatni.
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