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Onimusha: Way of the Sword zmierza do usługi GeForce NOW

Szymon Góraj, 16 lipca 2026

NVIDIA poinformowała, że Onimusha: Way of the Sword, najnowszy slasher od Capcom, pojawi się w GeForce NOW już w dniu premiery, zaplanowanej na 4 września. Grywalna wersja demonstracyjna będzie dostępna do streamowania już dziś. Gracze mogą już teraz doskonalić swoje umiejętności władania mieczem na pecetach, komputerach Mac, przenośnych konsolach, urządzeniach mobilnych i telewizorach, korzystając z wydajności klasy GeForce RTX 5080 w chmurze, bez konieczności pobierania plików ani posiadania wydajnego sprzętu gamingowego.

W GeForce NOW pojawiła się także szalona zręcznościówka Denshattack!, w której grający kierują niepodlegającymi grawitacji pociągami. Kolorowa i zabawna oprawa graficzna oraz pozorny chaos sprawiają, że każdy przejazd zamienia się w kompilację spektakularnych wykolejeń. Idealny tytuł na krótkie sesje oraz pogoń za wynikami.

Ogłoszono również oficjalny debiut usługi w Indiach. Tak jak na innych rynkach, gracze z tego kraju mogą od 15 lipca rejestrować się w serwisie bez konieczności wpisywania się na listę oczekujących, wybierając miesięczne subskrypcje Performance oraz Ultimate, elastyczne karnety dzienne lub podstawową, bezpłatną ofertę.

Oto gry, które dołączają do biblioteki GeForce NOW w tym tygodniu:

  • Denshattack! (od 15 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • The Mound: Omen of Cthulhu (od 15 lipca w Steam)
  • Heave Ho 2 (od 16 lipca w Steam)
  • Fogpiercer (od 17 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach Game Pass)
  • Onimusha: Way of the Sword [demo] (Steam)
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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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