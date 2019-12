Wiedźmin – Mark Hamill zagra Vesemira w 2. sezonie? Aktor zabiera głos!

W te święta Gwiezdne Wojny musiały podzielić się uwagą z najnowszym hitem platformy Netflix. Produkcja dość mocno podzieliła zarówno widzów, jak i krytyków. Jak będzie wyglądać druga odsłona? Cóż, póki co nie wiadomo, ale na fali popularności przyjść może parę znaczniejszych nazwisk.

Wiedźmin od pierwszego dnia premiery wzbudza mnóstwo emocji, nie dziwi zatem to, że coraz więcej osób interesuje się tym zjawiskiem. Chociażby Mark Hamill, który dotąd – jak sam przyznaje – niewiele dotąd wiedział o produkcji, jednak żartobliwie wspomniał, że nikt go jeszcze bezpośrednio nie poprosił o zagranie Vesemira. Cóż, nie ma się co dziwić, że do aktora dotarły wieści o takich porównaniach, w końcu wielu fanów od dawna widziałoby go w takiej roli.

I still have no idea what this is or what it's about, but I DO know they haven't ever asked me to play Vesemir… yet.#CallMyAgent https://t.co/8gZpuwfsMi — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 25, 2019

Wiedźmin to ekranizacja serii powieści i opowiadań fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Oficjalny opis serialowej adaptacji brzmi następująco: Geralt z Rivii (Henry Cavill), samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę (Anya Chalotra) i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę (Freya Allan). Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Liga Sprawiedliwości), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) jako Eist, Adam Levy (Knightfall, Przekręt) jako Myszowór, MyAnna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń) jako Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) jako Renfri, Eamon Farren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike) jako Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) jako Dara oraz Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss.

Pierwszy sezon Wiedźmina liczyć będzie osiem odcinków, które zadebiutują 20 grudnia 2019 roku.

Źródło: Twitter / ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Star Wars: Ostatni Jedi