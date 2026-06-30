Brad Bird naciska na Netflixa, aby Ray Gunn otrzymał premierę kinową  

Bradowi Birdowi zależy, aby Ray Gunn otrzymał premierę nie tylko na platformie streamingowej, ale także w kinach. Naciska zatem na Netflixa, aby otrzymać zielone światło.

Jeśli jesteście fanami animacji Pixara to z pewnością wiecie kim jest Brad Bird. Artysta we współpracy ze studiem dał nam takie filmy jak Ratatuj czy Iniemamocni. Jego najnowszy film, Ray Gunn, powstał jednak we współpracy z Netflixem, głównie z tego powodu, że jest on przeznaczony dla trochę starszych widzów. Ray Gunn swoją premierę na platformie streamingowej ma mieć już 18 grudnia 2026 roku, a co z premierą kinową?

Premiera kinowa Ray Gunna

Podczas festiwalu w Annecy Brad Bird w rozmowie z serwisem Polygon wyznał, że czuje wdzięczność względem Netflixa za to, że jego film mógł powstać. Nie zmienia to faktu, że naciska na giganta, aby Ray Gunn otrzymał również premierę kinową.

Rozmawiam z nimi. Nie wiem, czy mnie słuchają. Jestem bardzo wdzięczny, że ten film powstał, a powstał dzięki temu, że Netflix był gotów zaryzykować i ogromnie nas wspierał. Nie jest jednak dla nikogo zaskoczeniem, że jestem wielkim fanem kinowych premier […] Uważam, że to najlepszy sposób, by obejrzeć ten film po raz pierwszy.

Bardzo rzadko zdarza się, aby film wyprodukowany przez Netflixa był wyświetlany w kinach. Najczęściej zdarza się to przy tytułach z potencjałem Oscarowym. Bird będzie zatem musiał mocno się namęczyć, jeśli chce, ale Ray Gunn trafił na wielki ekran.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed premierą

Fabuła filmu przeniesie nas do alternatywnej, retrofuturystycznej rzeczywistości inspirowanej wyobrażeniami przyszłości z lat 30. XX wieku. Akcja rozgrywa się w monumentalnej metropolii o nazwie Metropia, zamieszkiwanej wspólnie przez ludzi i przedstawicieli obcych cywilizacji. Głównym bohaterem jest Raymond „Ray” Gunn, ostatni ludzki prywatny detektyw, który zostaje wplątany w niebezpieczną sprawę obejmującą morderstwo, tajemniczy spisek oraz słynną gwiazdę estrady Venus Novę.

W tytułowego Raya Gunna wcieli się Sam Rockwell, zdobywca Oscara za Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Venus Novę zagra Scarlett Johansson (Historia małżeńska), natomiast rolę jednookiego kosmity Eyery, najbliższego współpracownika głównego bohatera, powierzono Tomowi Waitsowi (Truposze nie umierają). W filmie usłyszymy również Johna Ratzenbergera, który pojawił się wcześniej we wszystkich animacjach wyreżyserowanych przez Brada Birda dla Pixara, oraz Jamiego Costę.

Za scenariusz odpowiadają Brad Bird oraz Matthew Robbins. Bird zajął się również reżyserią filmu. Za muzykę odpowiada Michael Giacchino, wieloletni współpracownik Brada Birda i autor ścieżek dźwiękowych do Iniemamocnych czy Ratatuj. Producentami filmu są Brad Bird, John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg oraz Lisa Beroud.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Ray Gunn