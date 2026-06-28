Adaptacja hitowej książki nadchodzi! The Love Hypothesis z pierwszym zwiastunem!

Amazon zaprezentował pierwszy teaser filmu The Love Hypothesis, w którym Lili Reinhart i Tom Bateman wcielają się w postacie Olive Smith i Adama Carlsena. Krótki materiał sugeruje początek relacji opartej na fake dating, która stopniowo wymyka się spod kontroli.

Opublikowany podczas wydarzenia Obsessed Fest teaser The Love Hypothesis daje pierwszy wgląd w ekranową adaptację bestsellerowej powieści Ali Hazelwood. Film łączy elementy rom-comu z akademickim tłem i motywem naukowej narracji, która prowadzi widza przez historię relacji dwójki bohaterów. Już sam sposób prezentacji sugeruje, że produkcja będzie balansować między lekkością romansu a bardziej analitycznym spojrzeniem na emocje. Co ciekawe, z filmem wiąże się nietypowa ciekawostka związana z Gwiezdnymi wojnami. Powstał on na bazie powieści, która pierwotnie była fanfikiem Reylo (pary Rey i Kylo Rena), a jedną z głównych ról gra Tom Bateman, prywatnie mąż Daisy Ridley, odtwórczyni roli Rey.

Chemia w The Love Hypothesis dosłownie i w przenośni

W centrum historii znajduje się Olive Smith, doktorantka skupiona na karierze naukowej. Sytuacja zmienia się, gdy impulsywny pocałunek z wymagającym profesorem Adamem Carlsenem zostaje przypadkowo zauważony przez jej otoczenie. Aby utrzymać kontrolę nad sytuacją, Olive proponuje układ oparty na fikcyjnym związku. Początkowo ma on służyć jedynie rozwiązaniu problemów w życiu akademickim i prywatnym, jednak szybko zaczyna generować kolejne komplikacje.

Teaser wyróżnia się nietypową narracją – głos lektora tłumaczy relacje międzyludzkie przez analogie do fizyki i chemii. Padają sformułowania o cząsteczkach w ruchu i wiązaniach, które mają symbolicznie odnosić się do relacji bohaterów. Ten zabieg stylistyczny podkreśla główny motyw filmu: próbę uporządkowania emocji za pomocą naukowego języka, który z czasem przestaje wystarczać.

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Premiera na Prime Video

Film wyreżyserowany przez Claire Scanlon na podstawie scenariusza Sarah Rothschild trafi na platformę Amazon. Producentką projektu jest Elizabeth Cantillon. Premiera The Love Hypothesis została zaplanowana na 23 września. Produkcja ma szansę stać się jednym z głośniejszych tytułów romantycznych sezonu, szczególnie wśród widzów zainteresowanych adaptacjami bestsellerów i historiami typu fake relationship.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe