Heartstopper Forever od Netflix ze zwiastunem. Filmowy finał wielkiego hitu już wkrótce

Nierzadko bywa tak, że z różnych przyczyn popularny serial nie doczekuje się finału w postaci pełnoprawnego sezonu. Zamiast tego otrzymuje zaś zwieńczenie w postaci filmu. Tak właśnie wygląda sytuacja w przypadku bijącej rekordy popularności produkcji LGBT od Netflix. Heartstopper niebawem dostanie podobną klamrę, która docelowo ostatecznie domknie wszystkie wątki.

Heartstopper pokazał, że problemy związane z tematyką kręcącą się wokół społeczności LGBT można przedstawić w bardzo ciekawy sposób. Serial na platformie Netflix pojawił się wiosną 2022 roku i dość szybko zdobył naprawdę dużą publikę. Na tyle, że zyskał na tym również komiksowy pierwowzór, niebotycznie zwiększając ich sprzedaż. Ostatecznie produkcja Alice Oseman doczekała się trzech sezonów, których zamknięciem będzie Heartstopper Forever.

Wielki finał oryginalnej historii o miłości

17 lipca na Netflix zawita zatem ostateczne pożegnanie z uwielbianymi bohaterami. Związek Nicka i Charliego trwa, ale wiąże się z nim coraz to więcej komplikacji. Ten pierwszy jest dosłownie u progu studiów, Charlie zaś znajduje się w zupełnie innej sytuacji. To oczywiście sprawia, że ich relacja staje się bardziej problematyczna, zmuszając w ogóle do zastanowienia się nad tym, dokąd zmierzają. Oczywiście nie będzie to jedyny wątek dla filmu. Swoje rozterki przeżywać będą ich przyjaciele, również mocujący się z własnymi niepokojami podczas wchodzenia w dorosłe życie. Na poniższym trailerze Heartstopper Forever usłyszymy także piosenkę Olivii Rodrigo Stupid Song, pochodzącą z albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love:

O czym opowiadał serial?

Heartstopper to ciepły, wzruszający serial opowiadający o rodzącej się relacji między dwoma nastolatkami – nieśmiałym i wrażliwym Charliem oraz popularnym, ale empatycznym Nickiem. Akcja toczy się w brytyjskim liceum, a historia skupia się na odkrywaniu tożsamości, pierwszej miłości, przyjaźni i akceptacji siebie. Serial wyróżnia się subtelnym podejściem do tematów LGBTQ+, pozytywnym tonem i autentycznymi emocjami, ukazując młodzieżowy świat z dużą dawką empatii i nadziei.

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