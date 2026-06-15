Obsesja 2 z pomysłem na fabułę. Reżyser nie chce jednak spieszyć się z sequelem

Ogromny sukces filmu Obsesja sprawił, że pytania o kontynuację pojawiły się niemal natychmiast po premierze filmu. Reżyser i twórca hitu, Curry Barker, przyznał właśnie, że ma już konkretny pomysł na Obsesję 2. Fani będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość, bo filmowiec nie zamierza wracać do tego świata zbyt szybko.

Obsesja okazała się jednym z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Horror wyreżyserowany przez Curry’ego Barkera nie tylko zdobył uznanie widzów, ale także osiągnął imponujące wyniki finansowe na całym świecie. Produkcja zbliża się już do granicy 300 milionów dolarów wpływów, a zainteresowanie filmem wciąż nie słabnie. W Hollywood podobny sukces zwykle oznacza jedno: kontynuacja staje się jedynie kwestią czasu. Choć wielu fanów liczy na szybki powrót do świata Obsesji, sam reżyser studzi emocje i sugeruje, że na sequel przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Curry Barker ma pomysł na Obsesja 2

W rozmowie z mediami Barker przyznał, że kontynuacja jest czymś, co bierze pod uwagę. Co więcej, twórca ma już gotowy pomysł na historię, choć na razie nie zamierza zdradzać żadnych szczegółów. Reżyser podkreśla jednak, że nie chce od razu rozpoczynać prac nad sequelem. Jak sam przyznał, obecnie znajduje się w wyjątkowym momencie swojej kariery i stara się rozsądnie wybrać kolejne projekty. Według Barkera widzowie równie chętnie obejrzeliby Obsesję 2 nawet kilka lat po premierze pierwszego filmu. Twórca uważa, że pośpiech nie zawsze służy rozwijaniu udanych marek.

Serialowa antologia zamiast filmu?

Jeszcze wcześniej Barker wspominał również o innym kierunku rozwoju uniwersum. Twórca rozważał stworzenie serialowej antologii skupionej wokół tajemniczego One Wish Willow. Każdy odcinek miałby opowiadać oddzielną historię, przedstawiając inną osobę i życzenie, które wymyka się spod kontroli. Taka formuła mogłaby pozwolić na eksplorowanie nowych bohaterów i odmiennych horrorowych scenariuszy bez konieczności bezpośredniego kontynuowania wydarzeń z filmu. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy projekt kiedykolwiek doczeka się realizacji.

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O czym jest Obsesja?

Punktem wyjścia historii jest motyw rodem z klasycznych opowieści o „małpiej łapce”. Bohater łamie tajemniczą gałąź, by zdobyć uczucie swojej sympatii – i faktycznie dostaje to, czego chce. Problem w tym, że cena okazuje się znacznie wyższa, niż mógł przewidzieć. Spełnione życzenie zaczyna prowadzić do coraz bardziej niepokojących i brutalnych wydarzeń.

Film, za który odpowiada Curry Barker, nie boi się mocnych środków. Recenzje po pokazach festiwalowych sugerują, że choć fabularnie można domyślać się kierunku historii, to sama podróż jest pełna szokujących momentów. Produkcja ma łączyć intensywne emocje z brutalnymi scenami i atmosferą narastającego koszmaru – od niezręcznego cringe’u po pełnoprawny horror.

Oprócz Navarrette i Johnstona w filmie pojawiają się także m.in. Cooper Tomlinson, Megan Lawless oraz Andy Richter. Za produkcję odpowiadają twórcy związani z gatunkiem, w tym Jason Blum, co dodatkowo podkręca oczekiwania wobec projektu.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe