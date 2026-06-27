Poznaliśmy prognozy otwarcia Odysei. Film może być hitem  

Poznaliśmy prognozy box office’owe nadchodzącej Odysei Nolana. Analitycy przewidują, że film przyciągnie tłumy do kin.

Nie od dziś wiadomo, że filmy Christophera Nolana przyciągają miliony widzów do kin. Jego ostatnie dzieło, czyli Oppenheimer, na całym świecie zarobiło prawie miliard dolarów przy budżecie wynoszącym jedynie 100 mln dolarów. Już w sam weekend otwarcia Oppenheimer na terenie jedynie Stanów Zjednoczonych zarobił 80 mln dolarów. Odyseja wydaje się być jeszcze bardziej wyczekiwaną produkcją niż film o “ojcu bomby atomowej”, więc nikogo nie powinny zaskoczyć bardzo wysokie prognozy box office’owe.

Ile zarobi Odyseja?

Według branżowych analityków Odyseja w weekend otwarcia w Stanach Zjednoczonych zarobi od 80 do 100 mln dolarów. Niestety nie poznaliśmy szacunków na resztę globu. Film Nolana całościowo będzie musiał zarobić naprawdę sporo, ponieważ kosztował aż 250 mln dolarów.

Warto także zaznaczyć, że prognozy filmów Nolana bywają mocno problematyczne, ponieważ naprawdę ciężko je oszacować. Najlepszym tego przykładem jest Oppenheimer. Jak wspomnieliśmy produkcja w weekend otwarcia w USA zarobiła 80 mln dolarów, a przewidywano, że będzie to jedynie 40-50 mln.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne