Ręką Dantego z oficjalnym zwiastunem! Film Netflixa z gwiazdorską obsadą

Platforma streamingowa Netflix opublikowała właśnie oficjalny zwiastun wyczekiwanego filmu w gwiazdorskiej obsadzie, pt. Ręką Dantego.

Co roku Netflix wypuszcza filmy, w których nie brakuje największych hollywoodzkich gwiazd. Dobrym tego przykładem jest chociażby seria Na noże Riana Johnsona. W te wakacje, w serwisie streamingowym zadebiutuje inny tytuł, w którym znanych nazwisk zdecydowanie nie brakuje i właśnie doczekaliśmy się jego oficjalnego zwiastuna.

Co zdradza zwiastun filmu?

Netflix opublikował dziś pierwszy zwiastun Ręką Dantego. Daje ona nam pierwsze spojrzenie na gwiazdorską obsadę historycznego dramatu kryminalnego w reżyserii Juliana Schnabela. Produkcja oparta jest na na powieści Nicka Toschesa z 2002 roku pod tym samym tytułem. Rozległa historia rozgrywa się równolegle na dwóch przeplatających się osiach czasu oddzielonych od siebie o 700 lat. Pierwsza część osadzona jest w XIV-wiecznej Sycylii i śledzi losy poety Dantego Alighieri podczas tworzenia jego arcydzieła — Boskiej komedii. Druga przenosi akcję do niebezpiecznego świata przestępczego XXI wieku, gdzie pewien uczony próbuje wykraść oryginalny rękopis dzieła dla mafii.

Zwiastun przedstawia dwie linie czasowe w różny sposób. Sceny z XIV wieku są kolorowe, natomiast współczesna historia została ukazana w czerni i bieli. Na zapowiedzi widzimy wiele gwiazd i znanych nazwisk, a niektóre z nich naprawdę ciężko rozpoznać. Metamorfozę przeszedł tu Gerard Butler, ale także… Martin Scorsese!

Co jeszcze wiemy o Ręką Dantego?

Według oficjalnego opisu filmu, opowiada on „równoległe historie nowojorskiego pisarza (Nick Tosches) w XXI wieku, który wyrusza na brutalną drogę po tym, jak mafijny boss zleca mu kradzież Boskiej komedii Dantego Alighieri napisanej ręką samego poety, oraz samego Dantego w XIV wieku, poszukującego inspiracji do stworzenia swojego najważniejszego dzieła. Obaj mężczyźni są nieświadomie połączeni przez czas i obsesyjne poszukiwanie miłości, piękna oraz boskości.”

Oscar Isaac gra główne role – Nicka Toschesa i Dantego Alighieri, przewodząc gwiazdorskiej obsadzie. Znaleźli się w niej również Gerard Butler, Gal Gadot, Jason Momoa, John Malkovich, Al Pacino, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Martin Scorsese, Benjamin Clementine, Franco Nero oraz Paolo Bonacelli.

Film miał światową premierę podczas ubiegłorocznego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Nie brakowało jednak również krytycznych głosów. Produkcja trafi do wybranych kin 12 czerwca 2026 roku, a 24 czerwca 2026 roku zadebiutuje na Netflix.

Official poster for IN THE HAND OF DANTE with Oscar Isaac, Gal Gadot, and Gerard Butler.



In Select Theaters June 12 and On Netflix June 24 pic.twitter.com/Cd4hjWoWY2 — What's on Netflix (@whatonnetflix) May 28, 2026

Źródło: MovieWeb / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe