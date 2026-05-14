Strona główna » Newsy » Filmy » Spider-Man: Całkiem nowy dzień prosto z ulic Nowego Jorku. Sprawdźcie specjalny materiał zza kulis filmu
Spider-Man: Całkiem nowy dzień prosto z ulic Nowego Jorku. Sprawdźcie specjalny materiał zza kulis filmu
Marek Wasiński,
14 maja 2026
Do sieci trafiło właśnie najnowsze wideo, promujące film Spider-Man: Całkiem nowy dzień, które przedstawia jak powstawały sceny akcji w nowym widowisku Marvela.
Jak co roku, ekscytacja wielu widzów kieruje się na nowe produkcje Marvel Studios. W tym roku do kina trafią dwa widowiska. Pierwsze z nich będzie efektem trwającej współpracy studia z Sony Pictures, a na wielki ekran powróci Tom Holland w roli Petera Parkera. W sieci udostępniony został teraz zarówno nowy plakat filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień jak i specjalny materiał wideo.
Sceny akcji od kuchni
Studio Sony Pictures powoli szykuje się do premiery nowych przygód Człowieka Pająka, która będzie miała miejsce 31 lipca. W związku z tym pojawił się nowy plakat, a także materiał zza kulis, skupiający się na „praktycznej realizacji produkcji” i sekwencjach akcji..
Uważni widzowie, dostrzegą Scorpiona, oraz mnóstwo prawdziwych scen bujania się na sieci. Gdy Człowiek-Pająk zostaje rzucony na przód ciężarówki, można zauważyć, że ma na sobie pikowaną kamizelkę i czapkę bardzo podobne do tych, które nosił Spider-Man grany przez Andrew Garfielda.
W materiale wypowiadają się Tom Holland oraz reżyser filmu, Daniel Destin Cretton. Twórca ujawnił, że scena z czołgiem, którą często widzieliśmy na zdjęciach z planu, jest „otwierającą sekwencją akcji” filmu.
Tom Holland: To jedne z najlepszych scen akcji, jakie mieliśmy w którymkolwiek z tych filmów. Nakłóciliśmy najwięcej kaskaderskich scen realizowanych praktycznie na planie. Umieszczenie Spider-Mana na ulicy wśród eksplodujących samochodów jest po prostu niesamowite. Dzięki temu widzowie będą mogli poczuć się częścią całego doświadczenia.
Destin Daniel Cretton: Jednym z efektów tego było to, że tysiące ludzi przychodziły obserwować naszą pracę. To było naprawdę piękne przypomnienie, jak wiele ten film znaczy dla wielu osób na całym świecie.
Wszystko, co wiemy o Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie. Musi radzić sobie z faktem wymazania z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę. Ta zagraża jego istnieniu, a to nie wszystko. Niepokojące zbrodnie prowadzą do pojawienia się nowego, potężnego wroga.
Reżyserią zajął się Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers. W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda. U jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds.
Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, której rola na razie owiana jest tajemnicą. Stosunkowo niedawno ujawniono także, że w filmie wystąpi Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.
Wciąż jeszcze kojarzę pierwsze chwile, gdy dowiedziałem się, że Jon Bernthal zagra Franka Castle. Nie pasował mi ten angaż kompletnie, nie potrafiłem go sobie wyobrazić w roli jednej z ciekawszych komiksowych postaci Marvela. Ale jego debiut w 2.