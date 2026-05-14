Spider-Man: Całkiem nowy dzień prosto z ulic Nowego Jorku. Sprawdźcie specjalny materiał zza kulis filmu

Do sieci trafiło właśnie najnowsze wideo, promujące film Spider-Man: Całkiem nowy dzień, które przedstawia jak powstawały sceny akcji w nowym widowisku Marvela.

Jak co roku, ekscytacja wielu widzów kieruje się na nowe produkcje Marvel Studios. W tym roku do kina trafią dwa widowiska. Pierwsze z nich będzie efektem trwającej współpracy studia z Sony Pictures, a na wielki ekran powróci Tom Holland w roli Petera Parkera. W sieci udostępniony został teraz zarówno nowy plakat filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień jak i specjalny materiał wideo.

Sceny akcji od kuchni

Studio Sony Pictures powoli szykuje się do premiery nowych przygód Człowieka Pająka, która będzie miała miejsce 31 lipca. W związku z tym pojawił się nowy plakat, a także materiał zza kulis, skupiający się na „praktycznej realizacji produkcji” i sekwencjach akcji..

Uważni widzowie, dostrzegą Scorpiona, oraz mnóstwo prawdziwych scen bujania się na sieci. Gdy Człowiek-Pająk zostaje rzucony na przód ciężarówki, można zauważyć, że ma na sobie pikowaną kamizelkę i czapkę bardzo podobne do tych, które nosił Spider-Man grany przez Andrew Garfielda.

W materiale wypowiadają się Tom Holland oraz reżyser filmu, Daniel Destin Cretton. Twórca ujawnił, że scena z czołgiem, którą często widzieliśmy na zdjęciach z planu, jest „otwierającą sekwencją akcji” filmu.

Tom Holland: To jedne z najlepszych scen akcji, jakie mieliśmy w którymkolwiek z tych filmów. Nakłóciliśmy najwięcej kaskaderskich scen realizowanych praktycznie na planie. Umieszczenie Spider-Mana na ulicy wśród eksplodujących samochodów jest po prostu niesamowite. Dzięki temu widzowie będą mogli poczuć się częścią całego doświadczenia.

Destin Daniel Cretton: Jednym z efektów tego było to, że tysiące ludzi przychodziły obserwować naszą pracę. To było naprawdę piękne przypomnienie, jak wiele ten film znaczy dla wielu osób na całym świecie.

The world has forgotten Peter Parker, but he hasn’t forgotten them. #SpiderManBrandNewDay – in theatres July 31. pic.twitter.com/WSiz5cNFkN — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) May 14, 2026

Wszystko, co wiemy o Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie. Musi radzić sobie z faktem wymazania z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę. Ta zagraża jego istnieniu, a to nie wszystko. Niepokojące zbrodnie prowadzą do pojawienia się nowego, potężnego wroga.

Reżyserią zajął się Destin Daniel Cretton, a za scenariusz odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers. W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda. U jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds.

Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, której rola na razie owiana jest tajemnicą. Stosunkowo niedawno ujawniono także, że w filmie wystąpi Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe