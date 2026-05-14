Heart of the Beast z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy film Brada Pitta?

Najnowszy film z Bradem Pittem w roli głównej, Heart of the Beast Davida Ayera, właśnie doczekał się oficjalnej daty premiery.

Po sukcesie zeszłorocznego hitu, F1, widzowie z niecierpliwością wyczekiwali kolejnego projektu Brada Pitta. Aktor zaangażował się w pracę nad kilkoma filmami, a jego powrót na wielki ekran naznaczy Heart of the Beast. Po wielu miesiącach od zakończenia pracy na jego planie, w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy trafi na wielki ekran.

Heart of the Beast w kinach za 4 miesiące

Studio Paramount Pictures oficjalnie ustaliło datę premiery najnowszej produkcji z udziałem hollywoodzkiej gwiazdy, Brada Pitta. Informacja pojawiła się ponad dwa lata po tym, jak reżyser David Ayer dołączył do projektu, oraz niespełna rok po zakończeniu zdjęć do filmu.

Heart of the Beast trafi do kin 25 września 2026 roku. Tego samego dnia premierę będzie miało ponowne kinowe wydanie Avengers: Endgame oraz animowany film Zapomniana wyspa od DreamWorks Animation. Produkcja Davida Ayera będzie musiała zatem stawić czoła silnej konkurencji na początku kalendarzowej jesieni.

David Ayer's ‘HEART OF THE BEAST’, starring Brad Pitt, will release on September 25 in theaters.



The survival thriller follows a former soldier and his retired dog who battle for survival after a plane crash in the Alaskan wilderness. pic.twitter.com/RhtLGXuQfS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 13, 2026

O czym opowie film?

W Heart of the Beast Brad Pitt i David Ayer ponownie połączą siły po 12 latach od premiery ich wojennego dramatu, pt. Furia. Film będzie również pierwszą produkcją Pitta od czasu jego występu w nominowanym do Oscara wyścigowym dramacie F1, który odniósł duży sukces zeszłego lata.

Napisany przez Camerona Alexandera film opowie historię byłego żołnierza sił specjalnych armii USA (w tej roli Brad Pitt). Bohater walczy o przetrwanie wraz ze swoim emerytowanym psem bojowym po katastrofie lotniczej na dzikich terenach Alaski. W obsadzie znaleźli się także J. K. Simmons oraz Anna Lambe.

Ayer i Pitt pełnią funkcje producentów filmu razem z Olivią Hamilton i Martym Bowenem. Producentami wykonawczymi są między innymi Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Cameron Alexander, Chris Long, Pete Chiapetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy oraz Zack Conroy.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe