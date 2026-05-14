Heart of the Beast z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy film Brada Pitta?Matt Reeves potwierdził powrót 6 członków obsady w sequelu BatmanaA Minecraft Sequel z nową aktualizacją. Pierwsze zdjęcie z planu filmuDobra wiadomość dla fanów gier. Film The Legend of Zelda z wcześniejszą datą premieryRozgrywająca nie powiedziała ostatniego słowa. Serial Netflixa przedłużony na 3. sezonRód smoka od kulis. Zobaczcie jak powstawał 3. sezon hitu HBO

Heart of the Beast z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy film Brada Pitta?

Marek Wasiński, 14 maja 2026

Najnowszy film z Bradem Pittem w roli głównej, Heart of the Beast Davida Ayera, właśnie doczekał się oficjalnej daty premiery.

Po sukcesie zeszłorocznego hitu, F1, widzowie z niecierpliwością wyczekiwali kolejnego projektu Brada Pitta. Aktor zaangażował się w pracę nad kilkoma filmami, a jego powrót na wielki ekran naznaczy Heart of the Beast. Po wielu miesiącach od zakończenia pracy na jego planie, w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy trafi na wielki ekran.

Heart of the Beast w kinach za 4 miesiące

Studio Paramount Pictures oficjalnie ustaliło datę premiery najnowszej produkcji z udziałem hollywoodzkiej gwiazdy, Brada Pitta. Informacja pojawiła się ponad dwa lata po tym, jak reżyser David Ayer dołączył do projektu, oraz niespełna rok po zakończeniu zdjęć do filmu.

Heart of the Beast trafi do kin 25 września 2026 roku. Tego samego dnia premierę będzie miało ponowne kinowe wydanie Avengers: Endgame oraz animowany film Zapomniana wyspa od DreamWorks Animation. Produkcja Davida Ayera będzie musiała zatem stawić czoła silnej konkurencji na początku kalendarzowej jesieni.

O czym opowie film?

W Heart of the Beast Brad Pitt i David Ayer ponownie połączą siły po 12 latach od premiery ich wojennego dramatu, pt. Furia. Film będzie również pierwszą produkcją Pitta od czasu jego występu w nominowanym do Oscara wyścigowym dramacie F1, który odniósł duży sukces zeszłego lata.

Napisany przez Camerona Alexandera film opowie historię byłego żołnierza sił specjalnych armii USA (w tej roli Brad Pitt). Bohater walczy o przetrwanie wraz ze swoim emerytowanym psem bojowym po katastrofie lotniczej na dzikich terenach Alaski. W obsadzie znaleźli się także J. K. Simmons oraz Anna Lambe.

Ayer i Pitt pełnią funkcje producentów filmu razem z Olivią Hamilton i Martym Bowenem. Producentami wykonawczymi są między innymi Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Cameron Alexander, Chris Long, Pete Chiapetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy oraz Zack Conroy.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement