Odyseja i rap? Christopher Nolan tłumaczy obsadzenie Travisa Scotta w filmie

Im bliżej premiery, tym więcej nowych informacji poznajemy o superprodukcji Odyseja, której reżyserem jest Christopher Nolan. Wygląda na to, że pod wieloma względami nie będzie ona typową superprodukcją kostiumowo-historyczną o starożytności.

Odyseja już teraz wzbudza duże emocje wśród widzów ze względu na decyzje obsadowe i multietniczną obsadę, wybranie wikińskich drakkarów jako łódzie antycznych greków, kostiumy i zbroje przypominające bardziej kino supebohaterskie, a nie te z epoki, a do tej listy niedługo zapewnie dojdzie i muzyka. W najnowszym artykule poświęconym Odysei, Nolan wyjaśnił, dlaczego w filmie o starożytnej Grecji obsadził amerykańskiego rapera Travisa Scotta oraz wraz z kompozytorem Ludwigiem Göranssonem opowiedział o procesie powstawania muzyki do najnowszej adaptacji słynnego eposu Homera.

Nietypowa muzyka w Odysei Nolana? Reżyser chce łamać schematy filmów peplum

Muzykę do filmowej Odysei stworzy kompozytor Ludwig Göransson. Jak wynika z reportażu Time, Nolan miał poinstruować muzyka, aby ten nie używał klasycznej muzyki orkiestralnej, gdyż chce zaskoczyć widzów i złamać schematy tzw. kina miecza i sandałów (przyp. red. gatunek filmów mitologiczno-biblijno-historycznych przedstawiający historie ze starożytnej Grecji lub Rzymu). Trzykrotny zdobywca Oscara w kategorii muzyka oryginalna miał m.in. wynająć 35 gongów z brązu o róznych rozmiarach i eksperymentować z muzyką elektroniczną, a w jednej ze scen dźwięk liry zastępowała m.in. cięciwa łuku Odyseusza.

W filmie pojawi się również popularny amerykański raper Travis Scott, który wcieli się w postać barda. Christopher Nolan wyjaśnił, że za tą decyzją kreatywną stoi pokrewieństwo między współczesną muzyką rap, a ustnym sposobem przekazywania opowieści w starożytności.

Obsadziłem go, ponieważ chciałem nawiązać do idei, że ta historia była przekazywana w formie poezji ustnej, co jest analogiczne do rapu.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.