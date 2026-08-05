Avatar zbliża się ku końcowi? James Cameron chce opowiedzieć inne historie

Przez ponad dwie dekady James Cameron był niemal całkowicie pochłonięty światem Pandory. Teraz legendarny reżyser przyznaje jednak, że coraz poważniej myśli o tym, co zrobi po zakończeniu serii Avatar.

James Cameron zdradził, że planuje ostatni akt swojej kariery i zastanawia się, jakie historie chciałby jeszcze opowiedzieć. Reżyser nie potwierdził jednoznacznie powstania Avatar 4, sugerując jednocześnie, że coraz częściej myśli o nowych projektach, które mogłyby wywrzeć pozytywny wpływ na świat.

James Cameron myśli o przyszłości po serii Avatar

W rozmowie udzielonej przy okazji otrzymania Governor General’s Prize w Kanadzie Cameron przyznał, że po latach pracy nad uniwersum Avatar nadszedł moment refleksji nad kolejnymi etapami kariery.

Od 2005 roku w zasadzie nieprzerwanie żyję światem Avatara. Teraz patrzę na krajobraz przede mną i zastanawiam się, jakie inne historie chcę jeszcze opowiedzieć. Które z nich powinienem sam wyreżyserować, a przy których wystarczy, że będę scenarzystą lub producentem.

Reżyser ujawnił również, że w ostatnich tygodniach przygotował dla siebie plan dotyczący dalszej przyszłości zawodowej. Jak wyjaśnił, pierwszym pytaniem, jakie sobie zadaje przy każdym projekcie, jest to, czy może on w jakikolwiek sposób uczynić świat lepszym miejscem dla kolejnych pokoleń.

Dosłownie rozpisałem to sobie dwa tygodnie temu. Na górze kartki wielkimi literami napisałem: „Co przyniesie najwięcej dobra?”. Potem zacząłem analizować wszystkie projekty, które są mi najbliższe, zastanawiając się, jak mogą poprawić naszą rzeczywistość i przyszłość naszych dzieci.

Jednocześnie podkreślił, że nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji.

Wciąż jestem na etapie planowania ostatniego aktu swojej kariery. Nie wiem tylko, czy ten ostatni akt potrwa rok, czy dwadzieścia lat.

Czy powstaną jeszcze kolejne części Avatara?

Kilka miesięcy temu Cameron przyznał, że produkcja kolejnych odsłon serii staje się coraz trudniejsza. Reżyser zwrócił uwagę, że filmy z cyklu Avatar są niezwykle kosztowne, czasochłonne i wymagają ogromnych nakładów pracy. Według wcześniejszych doniesień Disney analizuje przyszłość franczyzy po tym, jak Avatar: Ogień i popiół zarobił około 1,49 miliarda dolarów na całym świecie. Choć wynik ten pozostaje imponujący, był niższy od rezultatów poprzednich części, a budżety produkcji przekraczają 400 milionów dolarów. Obecnie w kalendarzu studia nadal znajdują się premiery Avatara 4 i Avatara 5, planowane odpowiednio na 2029 i 2031 rok. Cameron nie potwierdził jednak jednoznacznie, że sam stanie za kamerą obu filmów.

Na liście znajduje się wiele innych projektów

Już wcześniej Cameron zdradzał, że pracuje nad około dziesięcioma projektami jednocześnie. Wśród nich znajduje się ekranizacja książki Ghosts of Hiroshima, a także od dawna zapowiadane produkcje, takie jak Alita 2, Fantastic Voyage czy kolejna odsłona serii Terminator.

Choć przyszłość uniwersum „Avatar” pozostaje otwarta, najnowsze wypowiedzi reżysera sugerują, że coraz poważniej myśli on o zamknięciu najważniejszego rozdziału swojej kariery i poświęceniu czasu historiom, których do tej pory nie miał okazji opowiedzieć.

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O czym opowiadał ostatni film z serii?

Ogień i popiół kontynuuje historię rodziny Sullych po wydarzeniach z Istoty wody. Jake Sully, Neytiri i ich dzieci wciąż mierzą się ze skutkami konfliktu z ludźmi z korporacji RDA, jednak tym razem poznają nowe, bardziej agresywne plemię Na’vi związane z żywiołem ognia. Spotkanie z tym klanem pokazuje ciemniejszą stronę kultury Na’vi i prowadzi do kolejnych napięć na Pandorze, gdy rodzina Sullych próbuje chronić swoich bliskich i jednocześnie odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym konflikcie między różnymi frakcjami Na’vi a powracającymi siłami ludzi.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe