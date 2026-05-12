Lupita Nyong’o zagra dwie postaci w Odysei. Plotki potwierdzone

Po miesiącach spekulacji potwierdzona została informacja o roli, w którą Lupita Nyong’o wcieli się w superprodukcji Odyseja. Poznaliśmy również inne decyzje obsadowe Nolana.

Która aktorka z obsady Odysei Christophera Nolana zagra najpiękniejszą kobietę na świecie, o którą toczyła się wojna trojańska? Według nieoficjalnych doniesień i teorii na podstawie zwiastunów oraz zdjęć wynikało, że rolę tę otrzymała Lupita Nyong’o. Dzisiaj pojawiła się aktualizacja, która ostatecznie przesądza, w którą z postaci wcieli się laureatka Oscara w nowej adaptacji homerowskiego eposu.



Lupita Nyong’o jako Helena Trojańska? Nie tylko! Aktorka zagra dwie postaci w Odysei

To już nie plotka. Najnowszy reportaż Time’a oficjalnie potwierdza, że Lupita Nyong’o zagra Helenę Trojańską w Odysei. Ale na tym nie koniec. Aktorka w filmie Nolana wystąpi w podwójnej roli. Gwiazda Hollywood wcieli się również w żonę króla Agamemnona Klitajmestre, która była siostrą bliźniaczką Heleny.

Kto zagra czarodziejkę Kirke? Kto wcieli się w Eurylochosa?

Artykuł Time’a ujawnił również, kto wcieli się w kolejną istotną postać z homerowskiej Odysei. W wróżbitkę i czarodziejkę Kirke, z którą Odyseusz miał roczny romans, wcieli się brytyjska aktorka Samantha Morton. Reportaż zapowiada, że mitologiczna postać “zyskuje humanistyczny wymiar”, a kreację gwiazdy The Walking Dead określa jako “niepokojącą, ale i wzbudzającą sympatię”.

W Eurylochosa, towarzysza i żołnierza Odyseusza, wcieli się natomiast Himesh Patel.

Kto jeszcze wystąpi w nowym filmie Nolana?

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho)

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Odyseja trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

źródło: Time / ilustracja: materiały prasowe