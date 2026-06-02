Computex 2026: NVIDIA i Microsoft prezentują RTX Spark, zmieniając oblicze komputerów z systemem Windows

NVIDIA i Microsoft na nowo definiują komputery z systemem Windows w erze osobistych asystentów AI

Podczas targów Computex 2026 firma NVIDIA zaprezentowała superukład RTX Spark, który na nowo definiuje komputery z systemem Windows w erze osobistych asystentów AI. NVIDIA RTX Spark zasila pierwsze na świecie komputery z systemem Windows stworzone specjalnie dla osobistych agentów, oferując wydajność AI na poziomie 1 petaflopa, wysoką efektywność energetyczną, pełen zestaw technik graficznych i AI firmy NVIDIA oraz do 128 GB zunifikowanej pamięci. NVIDIA i Microsoft współpracują nad natywnym środowiskiem Windows dla osobistych agentów, w tym nowych elementów zabezpieczeń oraz NVIDIA OpenShell, aby bezpiecznie uruchamiać agentów na urządzeniach głównych.

RTX Spark pozwala twórcom, programistom AI i graczom renderować bardzo duże sceny 3D o rozmiarze ponad 90 GB, edytować wideo 12K 4:2:2, generować filmy 4K oparte na AI, uruchamiać modele LLM o 120 miliardach parametrów z kontekstem do 1 miliona tokenów przy użyciu lokalnych agentów oraz uruchamiać gry klasy AAA w rozdzielczości 1440p i w jakości ponad 100 klatek na sekundę.

Adobe całkowicie przeprojektuje aplikacje Photoshop i Premiere pod kątem urządzeń z superukładem RTX Spark, aby zapewnić na nich dwukrotnie większą wydajność AI oraz grafiki.

Smukłe laptopy z RTX Spark i systemem Windows charakteryzują się całodzienną żywotnością baterii i wysoką jakością wyświetlaczy. Zarówno laptopy jak i kompaktowe komputery stacjonarne będą dostępne od jesieni w ofercie marek ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface i MSI, a wkrótce dołączą do nich modele firm Acer i GIGABYTE.

Informacja prasowa: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark

Strona poświęcona superukładowi RTX Spark: https://www.nvidia.com/pl-pl/products/rtx-spark/

Zapowiedź DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Już ponad 1000 gier i aplikacji wspieranych przez techniki RTX

NVIDIA z wielką radością zapowiedziała technikę DLSS 4.5 Ray Reconstruction, która wykorzystuje nowy model transformer drugiej generacji, zapewniający doskonałą jakość obrazu w grach wykorzystujących ray tracing i path tracing. Opiera się ona na znaczących ulepszeniach wprowadzonych wraz z techniką NVIDIA DLSS 4.5, w tym modelu transformera Super Resolution drugiej generacji, funkcji Dynamic Multi Frame Generation, Multi Frame Generation x6 oraz ulepszonym modelu Frame Generation.

DLSS 4.5 Ray Reconstruction zadebiutuje w sierpniu tego roku, wprowadzając kilka istotnych ulepszeń:

wydajny filtr odszumiający – nowy model zapewnia o 35% większą moc obliczeniową i przetwarza o 20% więcej parametrów, zachowując jednocześnie wydajność zbliżoną do poprzedniego modelu,

ulepszoną superrozdzielczość – opierając się na postępach wprowadzonych w DLSS 4.5 Super Resolution, nowy model charakteryzuje się głębszą świadomością przestrzenną w każdej scenie oraz inteligentniejszym wykorzystaniem próbkowania pikseli silnika gry i danych ruchu, czego efektem jest większa dokładność oświetlenia, lepsza stabilność czasowa oraz wyraźniejszy ruch w treściach wykorzystujących ray tracing i path tracing,

rozszerzony zbiór danych szkoleniowych – nowy model, wyszkolony na większym zbiorze danych, jeszcze lepiej radzi sobie z rekonstrukcją obrazu, pozwalając na wybór najdokładniejszych danych silnika w celu rekonstrukcji scen bardziej zbliżonych do rzeczywistości,

precyzyjniejszą kontrolę – nowy model zapewnia twórcom oprogramowania precyzyjniejszą kontrolę nad akumulacją czasową, umożliwiając dokładne dostrojenie reakcji modelu w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości obrazu.

Ponadto ogłoszono, że technika DLSS 4.5 Ray Reconstruction zostanie zaimplementowana w Blender Cycles jako nowy moduł usuwający szumy, opierając się na sukcesie wcześniejszej integracji OptiX. Dla artystów 3D, którzy muszą wchodzić w interakcję ze sceną, widząc jakość renderowania zbliżoną do ostatecznej, DLSS 4.5 Ray Reconstruction zmieni sposób pracy nad oświetleniem i wyglądem. Aktualizacja zostanie wydana jesienią wraz z premierą aplikacji Blender 5.3.

Artykuł: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-5-ray-reconstruction-1000-rtx-games-apps-out-now/

