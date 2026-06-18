Batman – Nowe Gotham tom 1 – recenzja komiksuDC All In – Alfa i Omega – recenzja komiksuSupergirl: Kobieta jutra – recenzja komiksuHarvey Dent pojawi się w Batman 2, ale nie zagra go Sebastian Stan! Aktor ma wcielić się superzłoczyńcęColin Farrell zdradza szczegóły Batman 2. Pingwin pojawi się tylko w dwóch scenachByły Superman uderzył w nową Supergirl. Jeden komentarz wywołał burzę

Czy to koreański Wiedźmin? Pałac Wschodni zabierze widzów do nawiedzonego pałacu. Zobacz zwiastun

Mikołaj Lipkowski, 19 czerwca 2026

Netflix szykuje kolejną dużą koreańską premierę. Pałac Wschodni połączy elementy fantasy, horroru i historycznej intrygi, opowiadając historię łowcy duchów oraz dworskiej służącej, którzy wspólnie próbują odkryć mroczne tajemnice przeklętego pałacu. Premiera serialu ma odbyć się 17 lipca 2026 roku.

Koreańskie produkcje od lat należą do najpopularniejszych tytułów na Netflixie, a platforma nie zwalnia tempa w rozwijaniu swojej oferty seriali z Azji. Jednym z najciekawiej zapowiadających się projektów przyszłego roku jest Pałac Wschodni – widowisko łączące klimat historycznego dramatu z elementami nadprzyrodzonego horroru. Nowy serial ma zabrać widzów do królewskiego pałacu pełnego duchów, klątw i tajemnic, których rozwiązanie może okazać się znacznie bardziej niebezpieczne, niż początkowo zakładano.

Pałac wschodni zapowiada się genialnie

Akcja serialu koncentruje się na Gu Cheonie, mężczyźnie posiadającym zdolność poruszania się między światem żywych a światem duchów. Jego losy splatają się z Saeng Gang – dworską służącą skrywającą własny sekret. Na rozkaz króla bohaterowie rozpoczynają śledztwo w sprawie tajemniczych wydarzeń rozgrywających się w królewskim pałacu. W trakcie misji odkrywają, że za nawiedzeniem kryją się znacznie mroczniejsze sekrety niż zwykłe opowieści o duchach. Twórcy zapowiadają mieszankę horroru, fantasy i pałacowej intrygi, osadzoną w realiach inspirowanych historią Korei. Premiera Pałacu Wschodniego została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

Gwiazdy koreańskich hitów w obsadzie

W głównych rolach wystąpią jedne z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd współczesnych koreańskich seriali. Nam Joo-hyuk wcieli się w Gu Cheona. Aktor jest dobrze znany widzom dzięki produkcjom Twenty-Five Twenty-One, Start-Up czy The School Nurse Files. Partnerować mu będzie Roh Yoon-seo jako Saeng Gang. Aktorka zdobyła popularność dzięki występom w Crash Course in Romance, Black Knight oraz Our Blues. Trzecią kluczową postacią będzie król, którego zagra Cho Seung-woo, znany m.in. z seriali Stranger, Life i Divorce Attorney Shin.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬