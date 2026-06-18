Czy to koreański Wiedźmin? Pałac Wschodni zabierze widzów do nawiedzonego pałacu. Zobacz zwiastun

Netflix szykuje kolejną dużą koreańską premierę. Pałac Wschodni połączy elementy fantasy, horroru i historycznej intrygi, opowiadając historię łowcy duchów oraz dworskiej służącej, którzy wspólnie próbują odkryć mroczne tajemnice przeklętego pałacu. Premiera serialu ma odbyć się 17 lipca 2026 roku.

Koreańskie produkcje od lat należą do najpopularniejszych tytułów na Netflixie, a platforma nie zwalnia tempa w rozwijaniu swojej oferty seriali z Azji. Jednym z najciekawiej zapowiadających się projektów przyszłego roku jest Pałac Wschodni – widowisko łączące klimat historycznego dramatu z elementami nadprzyrodzonego horroru. Nowy serial ma zabrać widzów do królewskiego pałacu pełnego duchów, klątw i tajemnic, których rozwiązanie może okazać się znacznie bardziej niebezpieczne, niż początkowo zakładano.

Pałac wschodni zapowiada się genialnie

Akcja serialu koncentruje się na Gu Cheonie, mężczyźnie posiadającym zdolność poruszania się między światem żywych a światem duchów. Jego losy splatają się z Saeng Gang – dworską służącą skrywającą własny sekret. Na rozkaz króla bohaterowie rozpoczynają śledztwo w sprawie tajemniczych wydarzeń rozgrywających się w królewskim pałacu. W trakcie misji odkrywają, że za nawiedzeniem kryją się znacznie mroczniejsze sekrety niż zwykłe opowieści o duchach. Twórcy zapowiadają mieszankę horroru, fantasy i pałacowej intrygi, osadzoną w realiach inspirowanych historią Korei. Premiera Pałacu Wschodniego została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

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Gwiazdy koreańskich hitów w obsadzie

W głównych rolach wystąpią jedne z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd współczesnych koreańskich seriali. Nam Joo-hyuk wcieli się w Gu Cheona. Aktor jest dobrze znany widzom dzięki produkcjom Twenty-Five Twenty-One, Start-Up czy The School Nurse Files. Partnerować mu będzie Roh Yoon-seo jako Saeng Gang. Aktorka zdobyła popularność dzięki występom w Crash Course in Romance, Black Knight oraz Our Blues. Trzecią kluczową postacią będzie król, którego zagra Cho Seung-woo, znany m.in. z seriali Stranger, Life i Divorce Attorney Shin.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe