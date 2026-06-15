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Wagner Moura i Greta Lee w serialu Ostatni dom. Netflix pokazuje zwiastun mrocznego sci-fi horroru
Mikołaj Lipkowski,
16 czerwca 2026
Netflix zaprezentował zwiastun Ostatni dom, nowego thrillera sci-fi z elementami horroru. W głównych rolach występują Wagner Moura i Greta Lee. Film przedstawia historię rodziny uwięzionej we własnym domu przez niewidzialną, tajemniczą siłę.
Platforma Netflix konsekwentnie rozwija katalog produkcji z pogranicza science fiction i horroru. Ostatni dom wpisuje się w ten trend, stawiając na klaustrofobiczną narrację i motyw izolacji znany z najlepszych filmów gatunkowych. Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, twórca m.in. Ciemny kryształ: Czas buntu.
Ostatni dom, który… staje się pułapką
W centrum historii znajduje się czteroosobowa rodzina, która nagle zostaje odcięta od świata zewnętrznego. Nie mogą opuścić domu, a ich zapasy szybko się kończą. Jednocześnie wokół budynku zaczyna działać niezidentyfikowana siła, która zdaje się kontrolować ich otoczenie. Film łączy elementy survivalu, psychologicznego napięcia i science fiction. W głównych rolach występują: Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski czy Gabriel Barbosa. Premiera już 7 sierpnia.
To już oficjalne. Anya Taylor-Joy została ogłoszona jako kolejna członkini obsady superprodukcji fantasy z serii Władca Pierścieni – The Hunt for Gollum. Ujawnono pierwszą grafikę oraz imię postaci, w którą wcieli się aktorka.