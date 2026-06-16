Aktor z gry Wiedźmin ocenia zmiany w serialu. Liam Hemsworth lepszy od Henry’ego Cavilla?

Doug Cockle, aktor podkładający głos anglojęzycznemu Geraltowi w grach od CD Projekt Red, zabrał głos w sprawie zmian obsadowych w serialu Wiedźmin od Netflixa. W najnowszym wywiadzie przyznał, że Liam Hemsworth, który przejął rolę po Henrym Cavillu, w jednym elemencie wypada nawet lepiej od swojego poprzednika.

Zmiana odtwórcy Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin była jednym z najbardziej dyskutowanych tematów wśród fanów produkcji Netflixa. Henry Cavill, który wcielał się w postać przez trzy sezony, został zastąpiony przez Liama Hemswortha, co wywołało szeroką debatę wśród widzów. W dyskusję włączył się teraz Doug Cockle – aktor znany z tego, że od lat użycza głosu Geraltowi w serii gier od CD Projekt Red.

Doug Cockle o Henrym Cavillu i Liamie Hemsworthie w serialu Wiedźmin

W rozmowie z Polygonem Cockle podkreślił, że przejęcie roli po innym aktorze w tak popularnej serii nie jest łatwym zadaniem. Jak stwierdził:

Trudno jest zrobić to, co Hemsworth. To bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne, szczególnie w serialu, który tak wielu ludzi kocha. Zastąpienie kogoś, kto już zdefiniował tę postać, to ogromne wyzwanie.

Według Cockle’a Henry Cavill wnosił do roli większą wagę i powagę, natomiast Liam Hemsworth prezentuje bardziej energiczne i momentami młodsze podejście do Geralta. Jednocześnie zaznaczył, że obaj aktorzy dobrze odnaleźli się w tej wymagającej roli.

Uważam, że kreacja Henry’ego ma nieco większą wagę, a Liama ​​jest nieco bardziej energiczna i w pewnym sensie młodzieńcza.

Mimo różnic w podejściu Cockle nie faworyzuje jednoznacznie żadnej z wersji. Jak podkreśla, zarówno Cavill, jak i Hemsworth świetnie odnaleźli się w roli Wiedźmina, mimo że każdy zrobił to na własny sposób.

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O czym opowie 5. sezon Wiedźmina?

Czas końca jest bliski: mroczne siły z całego Kontynentu jednoczą się, kierując złowieszcze plany przeciwko Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer zdołają ocalić swoją córkę i spełnić ostatnie życzenie, by połączyć rodzinę, czekają na nich przeszkody i wrogowie, z jakimi nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.

Sezon 5 zamknie opowieść o Geralcie, Ciri i Yennefer, opartą na ostatnich częściach sagi Sapkowskiego. Oficjalne materiały potwierdzają, że sezon 4 i 5 mają razem adaptować wydarzenia z trzech ostatnich książek: Chrzest ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora. Chociaż oficjalna data premiery jeszcze nie została ujawniona, większość źródeł i analityków branżowych przewiduje, że serial trafi na Netflixa najprawdopodobniej jesienią 2026 roku, podobnie jak sezon 4.

Źródło: comingsoon.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe