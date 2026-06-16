Aktor z gry Wiedźmin ocenia zmiany w serialu. Liam Hemsworth lepszy od Henry’ego Cavilla?
Mikołaj Lipkowski,
17 czerwca 2026
Doug Cockle, aktor podkładający głos anglojęzycznemu Geraltowi w grach od CD Projekt Red, zabrał głos w sprawie zmian obsadowych w serialu Wiedźmin od Netflixa. W najnowszym wywiadzie przyznał, że Liam Hemsworth, który przejął rolę po Henrym Cavillu, w jednym elemencie wypada nawet lepiej od swojego poprzednika.
Zmiana odtwórcy Geralta z Rivii w serialu Wiedźminbyła jednym z najbardziej dyskutowanych tematów wśród fanów produkcji Netflixa. Henry Cavill, który wcielał się w postać przez trzy sezony, został zastąpiony przez Liama Hemswortha, co wywołało szeroką debatę wśród widzów. W dyskusję włączył się teraz Doug Cockle – aktor znany z tego, że od lat użycza głosu Geraltowi w serii gier od CD Projekt Red.
Doug Cockle o Henrym Cavillu i Liamie Hemsworthie w serialu Wiedźmin
W rozmowie z Polygonem Cockle podkreślił, że przejęcie roli po innym aktorze w tak popularnej serii nie jest łatwym zadaniem. Jak stwierdził:
Trudno jest zrobić to, co Hemsworth. To bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne, szczególnie w serialu, który tak wielu ludzi kocha. Zastąpienie kogoś, kto już zdefiniował tę postać, to ogromne wyzwanie.
Według Cockle’a Henry Cavill wnosił do roli większą wagę i powagę, natomiast Liam Hemsworth prezentuje bardziej energiczne i momentami młodsze podejście do Geralta. Jednocześnie zaznaczył, że obaj aktorzy dobrze odnaleźli się w tej wymagającej roli.
Uważam, że kreacja Henry’ego ma nieco większą wagę, a Liama jest nieco bardziej energiczna i w pewnym sensie młodzieńcza.
Mimo różnic w podejściu Cockle nie faworyzuje jednoznacznie żadnej z wersji. Jak podkreśla, zarówno Cavill, jak i Hemsworth świetnie odnaleźli się w roli Wiedźmina, mimo że każdy zrobił to na własny sposób.
Czas końca jest bliski: mroczne siły z całego Kontynentu jednoczą się, kierując złowieszcze plany przeciwko Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer zdołają ocalić swoją córkę i spełnić ostatnie życzenie, by połączyć rodzinę, czekają na nich przeszkody i wrogowie, z jakimi nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.
Sezon 5 zamknie opowieść o Geralcie, Ciri i Yennefer, opartą na ostatnich częściach sagi Sapkowskiego. Oficjalne materiały potwierdzają, że sezon 4 i 5 mają razem adaptować wydarzenia z trzech ostatnich książek: Chrzest ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora. Chociaż oficjalna data premiery jeszcze nie została ujawniona, większość źródeł i analityków branżowych przewiduje, że serial trafi na Netflixa najprawdopodobniej jesienią 2026 roku, podobnie jak sezon 4.
To mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty twierdzi Jan Paweł, który jest gotowy wysłać chłopa na Księżyc, by udowodnić światu, że jest prawdziwym homo sarmatus. Dokąd tym razem zaprowadzą go ambicje? Czy na królewskim dworze przyda się praktyka w negocjacjach z Turkami?