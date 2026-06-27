Netflix pokazał nowy zwiastun Lalki! Wiemy, kiedy serial trafi na platformę streamingową  

Netflix pochwalił się pierwszym zwiastunem serialowej Lalki. Poznaliśmy także datę premiery produkcji.

Jak najpewniej dobrze wiecie obecnie w przygotowaniu są dwie produkcje związane z powieścią Bolesława Prusa. Jednym jest film kinowy, a którym główne role zagrają Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska. Drugim z kolei jest serial Netflixa, gdzie główne role objęli Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Najczęściej mówi się o tym pierwszym projekcie, ale dzisiaj przychodzimy do was z nowymi informacjami dotyczącymmi serialu Netflixa.

Lalka z pierwszym zwiastunem

Już od dawna wiadomym było, że Lalka na Netflixie pojawi się w drugiej połowie 2026 roku. Teraz poznaliśmy dokładną datę premiery serialu. Lalka na platformie streamingowej zadebiutuje 16 września.

Data ta nie zaskoczyła nas zupełnie, biorąc pod uwagę, że wspomniany wcześniej film do kin trafić ma 30 września. Myślicie, że tym sposobem Netflix przyciągnie więcej widzów przed ekrany telewizorów?

Netflix opublikował również pierwszy zwiastun swojego serialu, który możecie znaleźć poniżej. Dajcie znać, czy waszym zdaniem ta zapowiedź wypadła lepiej niż materiał promujący kinową Lalkę.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed premierą

Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją i pragnieniem wolności. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.

W rolach Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego zobaczymy Sandrę Drzymalską i Tomasza Schuchardta. Partnerować będą im Dariusz Chojnacki (Rzecki), Julia Wyszyńska (Florentyna), Magdalena Cielecka (Kazimiera Wąsowska), Piotr Adamczyk (Krzeszowski), Maria Kania (Marianna), Piotr Pacek (Starski) oraz Jacek Braciak (Tomasz Łęcki).

W pozostałych rolach zobaczymy Monikę Frajczyk, Mateusza Króla, Agnieszkę Grochowską, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Mirosława Zbrojewicza, Andrzeja Deskura, Juliusza Chrząstowskiego, Radosława Krzyżowskiego oraz Henryka Niebudeka.

Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona (Kos). Scenariusz przygotowali Paweł Maślona, Paweł Demirski i Jagoda Dutkiewicz. Dramat kostiumowy składać będzie się z 6. odcinków.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Lalka