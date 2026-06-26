Zygzak i Złomek na nowym zdjęciu z nadchodzącego serialu ze świata Aut 

Nadchodzący serial ze świata Aut otrzymał nowe materiały promocyjne. Zygzak i Złomek jeszcze nigdy nie byli tak uroczy.

Jak powszechnie wiadomo Disney wraz z Pixarem pracują obecnie nad nowym serialem ze świata aut. Bedzie to czwarta taka produkcja po Złomka bujdach na resorach, Opowieściach z Chłodnicy Górskiej czy Autach w trasie.

Zygzak i Złomek znowu razem

Dwa miesiące temu otrzymaliśmy pierwszą grafikę z serialu, która prezentuje się naprawdę uroczo. Teraz Disney zaprezentował nowe materiały z serialu, na których znaleźli się Zygzak i Złomek. Na jednym ze zdjęć nasza czerwona wyścigówka przyjęła nawet charakterystyczną pozę.

First look at ‘Cars: Lightning Racers’, revealed by Laughing Place. The new Disney Jr. series is set to premiere in July 2027. pic.twitter.com/TC35qyVd7y — ToonHive (@ToonHive) June 25, 2026

Podoba wam się nowy styl animacji, jaki zyskał serial? Czy jednak wolelibyście, aby utrzymał on ducha oryginalnych filmów?

Wszystko, co do tej pory wiadomo o serialu ze świata Aut

Serial opowie o nowych perypetiach Zygzaka McQueena, który w Chłodnicy Górskiej rusza w kolejną serię przygód. Towarzyszyć mu będzie niezastąpiony przyjaciel Złomek oraz świeże twarze w załodze – żądna prędkości wyścigówka Pipes i kochający błotne szaleństwa monstertruck Miles.

Wśród gwiazdorskiej obsady, która powraca do swoich pierwotnych ról, znajdują się Owen Wilson jako Zygzak McQueen, Larry the Cable Guy jako Złomek, Tony Shalhoub jako Luigi, Cheech Marin jako Ramone, Bob Peterson jako Marucha i John Ratzenberger jako Maniek. Leah Lewis (Między nami żywiołami) i Yuri Lowenthal (Arcane) dołączają do obsady jako Pipes i Miles. Sheryl Lee Ralph (Misja: Podstawówka) użyczy głosu nowej postaci, pani Blinker.

Serial zadebiutować ma w lipcu 2027 roku na Disney+ oraz kanale Disney Jr. Oficjalny tytuł produkcji to Cars: Lightning Racers i na chwilę obecną nie znamy polskiego tłumaczenia.

Disney Television Animation produkuje ten serial we współpracy z Pixarem, a producentami wykonawczymi są Travis Braun i Frank Montagna. Redaktorką scenariusza serialu będzie Dana Starfield, a reżyserem nadzorującym Nathan Chew.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: x.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Cars: Lightning Racers