Netflix wskrzesi Dom z papieru? Tajemnicza zapowiedź rozpaliła fanów

Świat Domu z papieru trwa w najlepsze – Netflix potwierdził rozwój uniwersum serialu Dom z papieru, a widzowie znów pytają o powrót Profesora.

Choć finał Domu z papieru zadebiutował niemal pięć lat temu, wygląda na to, że Netflix nie zamierza zamykać jednego ze swoich największych światowych fenomenów. Platforma oficjalnie zapowiedziała dalszy rozwój uniwersum kultowego serialu, a najnowsza akcja promocyjna błyskawicznie wywołała lawinę spekulacji.

Dom z papieru powraca?

Platforma postanowiła ogłosić rozwój marki w wyjątkowy sposób. W Sewilli zorganizowano ogromne wydarzenie promocyjne, które przyciągnęło tysiące fanów serialu. Po rzece Gwadalkiwir przepłynęła łódź pełna osób ubranych w charakterystyczne czerwone stroje i maski Dalego, podczas gdy z głośników rozbrzmiewało kultowe Bella Ciao. Całość bardziej przypominała początek nowego skoku niż standardową kampanię marketingową.

Netflix opublikował również teaser zapowiadający dalszy rozwój uniwersum po drugim sezonie Berlina. W materiale pokazano fragmenty najbardziej pamiętnych scen z napadów na mennicę oraz Bank Hiszpanii. W opisie mogliśmy przeczytać, że rewolucja nigdy się nie kończy.

O czym jest Dom z papieru?

Grupa przebywa w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale doświadczyli też bolesnej straty. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy w życiu nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już gorzej być nie może, na scenie pojawia się nowy, znacznie potężniejszy od dotychczasowych, wróg — wojsko. Największy skok wszech czasów dobiega końca, a to, co zaczęło się jako napad rabunkowy, zamienia się w wojnę.

Źródło: economictimes.indiatimes.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe