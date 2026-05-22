Ród smoka z nowymi plakatami. Premiera 3. sezonu już za miesiąc

W związku ze zbliżającą się premierą 3. sezonu, w sieci zadebiutowały nowe plakaty, promujące powrót serialu Ród smoka.

Jedną z najbardziej oczekiwanych premier letniego sezonu, będzie powrót serialu Ród smoka. Po niecałych dwóch latach, fani w końcu będą mogli zobaczyć 3. sezon przeboju HBO. Im bliżej finału tej historii, tym bardziej rośnie ekscytacja widzów. Oczekiwanie na debiut nowych odcinków mają umilić nam udostępnione właśnie plakaty z bohaterami serialu.

Targaryenowie na nowych plakatach

Właśnie udostępniono nowe plakaty postaci z 3. sezonu serialu. Skupiają się zarówno na członkach Czarnej jak i Zielonej frakcji, a przy okazji ujawniają kilka intrygujących sloganów. Materiały promocyjne przedstawiają najważniejszych graczy po obu stronach konfliktu.

Wśród członków Czarnej frakcji znaleźli się Rhaenyra Targaryen, Jacaerys Velaryon, Daemon Targaryen, Corlys Velaryon, Baela Targaryen, Alyn z Hull, Hugh Hammer, Rhaena Targaryen, Mysaria, Addam z Hull oraz Ulf. Na plakatach Zielonych pojawili się natomiast Aegon Targaryen, Alicent Hightower, Ormund Hightower, Criston Cole, Aemond Targaryen oraz Helaena Targaryen.

Co ciekawe, każdy plakat członków frakcji zawiera inne hasło przewodnie, sugerujące motywacje poszczególnych postaci. 2. sezon został skrócony z powodu hollywoodzkich strajków w 2023 roku. W związku z tym, 3. sezon ma bardzo szybko podnieść stawkę, o którą toczy się walka.

First character posters for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ season 3 have been released.



Premiering June 21 on HBO Max. pic.twitter.com/HTH8avz06r — Film Crave (@_filmcrave) May 21, 2026

New character posters for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ season 3 have been released.



Premiering June 21 on HBO Max. pic.twitter.com/i4NpK3ybgF — Film Crave (@_filmcrave) May 21, 2026

Ród Smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu Ród Smoka przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe