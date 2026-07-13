Ród smoka rozwiewa wątpliwości. Nowy zwiastun potwierdza los Aemonda

HBO opublikowało zwiastun drugiej połowy 3. sezonu serialu Ród smoka, który nie tylko zapowiada kolejne krwawe starcia, ale także rozwiewa jedną z największych wątpliwości fanów. Nowe ujęcia potwierdzają, że Aemond Targaryen przeżył wydarzenia z drugiego odcinka i wkrótce ponownie odegra kluczową rolę w wojnie o Żelazny Tron.

Trzeci sezon Rodu smoka nie zwalnia tempa. Po czwartym odcinku HBO opublikowało zwiastun zapowiadający drugą połowę sezonu, zdradzając kilka istotnych szczegółów dotyczących dalszych losów bohaterów. Największą uwagę fanów przykuł jednak Aemond Targaryen, którego nieobecność w ostatnich epizodach wywołała wiele spekulacji. Nowe materiały rozwiewają wszelkie wątpliwości i pokazują, że przed księciem Targaryenów wciąż jeszcze wiele ważnych wydarzeń.

Nowy zwiastun zapowiada brutalną drugą połowę sezonu. Aemond jednak żyje?

Po emocjonującym czwartym odcinku HBO udostępniło zwiastun zapowiadający kolejne epizody 3. sezonu Ród smoka. Materiał nie pozostawia złudzeń – wojna między Czarnymi i Zielonymi wkracza w decydującą fazę, a przed bohaterami czekają kolejne bitwy, zdrady i dramatyczne straty. W zwiastunie nie brakuje widowiskowych scen walki, smoków oraz zapowiedzi politycznych rozgrywek, które jeszcze bardziej zaostrzą konflikt.

Największą niespodzianką zwiastuna jest jednak potwierdzenie losu Aemonda Targaryena. Po wydarzeniach z drugiego odcinka wielu widzów zastanawiało się, czy książę przeżył atak w Harrenhal. Przypomnijmy, że podczas konfrontacji Aemond został ugodzony nożem i ciężko ranny. W ostatnich chwilach sceny zwrócił się o pomoc do Alys Rivers, jednak serial nie pokazał, czy kobieta faktycznie zajęła się jego ranami. Nieobecność bohatera w dwóch kolejnych odcinkach tylko podsyciła spekulacje. Nowy zwiastun rozwiewa wszelkie wątpliwości. Aemond nie tylko przeżył, ale wróci do akcji już w najbliższych odcinkach.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: winteriscoming.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe