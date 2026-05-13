Stuart Fails to Save the Universe na pierwszym zwiastunie. Komediowe sci-fi pełną gębą

W sieci zadebiutował oficjalny zwiastun spin-offu Teorii Wielkiego Podrywu, zatytułowany Stuart Fails to Save the Universe.

Teoria Wielkiego Podrywu to jeden z najpopularniejszych sitcomów ostatnich dwóch dekad. Początkowo, nikt nie spodziewał się, że uniwersum komediowego serialu rozrośnie się o kolejne produkcje. Jego sukces przyczynił się jednak do powstania spin-offów takich jak Młody Sheldon oraz Georgie i Mandy wzięli ślub. Teraz, czeka nas kolejny i chyba najbardziej zakręcony z nich, czyli Stuart Fails to Save the Universe.

Co przedstawia zwiastun?

Warner Bros. Discovery ogłosiło podczas corocznej prezentacji upfront w Nowym Jorku, że serial Stuart Fails to Save the Universe, z Kevinem Sussmanem w roli sympatycznego właściciela sklepu komiksowego Stuarta Blooma, zadebiutuje na HBO Max już 23 lipca.

Wraz z ujawnieniem daty premiery pokazano także pierwszy oficjalny zwiastun serialu, który pokazuje, jak bardzo ta czwórka jego bohaterów nie jest przygotowana do swojej roli. Serial stawia Stuarta w centrum katastrofy multiwersum, wymagającej epickiej przygody rodem ze science-fiction, by zapobiec końcowi wszystkiego. Problem w tym, że Stuart kompletnie się do tego nie nadaje. Na szczęście pomaga mu jego dziewczyna Denise (Lauren Lapkus), geolog Bert (Brian Posehn) oraz irytujący fizyk kwantowy Barry Kripke (John Ross Bowie).

Co wiemy o Stuart Fails to Save the Universe?

Praca nad serialem była dla Chucka Lorre wyjściem poza jego strefę komfortu. Jednakże, miał świetnych partnerów. Do projektu powrócił jego wieloletni współpracownik, Bill Prady, a także Zak Penn, który wniósł doświadczenie z blockbusterowego kinie akcji. Za nowy motyw muzyczny odpowiada natomiast Danny Elfman.

Dla Stuarta i jego przyjaciół będzie to ogromny awans po latach grania drugoplanowych ról obok czterech największych nerdów z Pasadeny. Istnieje też szansa, że w odwiedzanych alternatywnych światach pojawią się dawni bohaterowie serialu — w tym choćby Penny grana przez Kaley Cuoco. Produkcja rozpocznie swoją dziesięcioodcinkową emisję na HBO Max 23 lipca. Nowe odcinki będą pojawiać się w każdy czwartek.

First look at the ‘Big Bang Theory’ spin-off series ‘STUART FAILS TO SAVE THE UNIVERSE’.



The series follows Stuart who must restore reality after he breaks Sheldon & Leonard’s new device and causes a Multiversal Armageddon.



Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe