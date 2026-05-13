Nowe spojrzenie na McKennę Grace w Scooby-Doo: Origins. Daphne niczym żywcem wyjęta z kreskówki

Do sieci trafiły właśnie nowe zdjęcia przedstawiające McKennę Grace w roli Daphne Blake z nadchodzącego serialu Netflixa, Scooby-Doo: Origins.

Sporo animowanych klasyków studia Hanna-Barbera zostało już zaadaptowanych czy to w formie serialu, czy filmu aktorskiego. Wśród nich znajduje się Scooby-Doo, który doczekał się dwóch filmów telewizyjnych i dwóch kinowych. Teraz, przyszła pora na serial live-action, który będziemy mieli okazję zobaczyć w serwisie Netflix. Prace na planie niedawno się rozpoczęły, a dziś otrzymaliśmy nowe spojrzenie na postać Daphne, w którą wciela się McKenna Grace.

Grace to idealna Daphne

Mckenna Grace wcieli się w Daphne Blake w serialu Scooby-Doo: Origins. Aktorka podzieliła się właśnie nowymi zdjęciami swojej przemiany w rudowłosą bohaterkę. Można tylko powiedzieć, że wygląda, jakby żywcem wyszła z kreskówki. Zresztą, wielu fanów uważa, że jest to wręcz idealny casting.

Aktorski serial platformy Netflix będzie nowoczesną reinterpretacją historii o uwielbianej grupie nastolatków i ich gadającym psie. Skupi się na pierwszej przerażającej sprawie, która na zawsze połączyła członków Mystery Inc. Co ciekawe, jeśli chodzi o Grace, użyczyła już głosu Daphne w animacji Scoob! z 2020 roku.

OUR DAPHNE BLAKE!!! mckenna grace glam for scooby-doo. pic.twitter.com/zhzVBN2bAn — mckenna grace files ⋆.𐙚 ̊ (@mckennafiles) May 11, 2026

Co wiemy o Scooby-Doo: Origins?

W przygotowywanym serialu, showrunnerzy Josh Appelbaum i Scott Rosenberg cofają się do samych początków historii i tajemnicy, od której wszystko się zaczęło. Zgodnie z oficjalnym opisem, „podczas ostatniego lata na obozie dawni przyjaciele Shaggy i Daphne zostają uwikłani w nawiedzoną zagadkę dotyczącą samotnego, zagubionego doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Wraz z praktyczną i kierującą się nauką Velmą oraz dziwnym, ale niezwykle przystojnym nowym chłopakiem Fredem, próbują rozwiązać sprawę, która wciąga ich wszystkich w przerażający koszmar grożący ujawnieniem ich najskrytszych sekretów.”

W serialu występują: Maxwell Jenkins jako Fred Jones, Mckenna Grace jako Daphne Blake, Abby Ryder Fortson jako Velma Dinkley oraz Tanner Hagen jako Shaggy Rogers. Potwierdzono również udział w projekcie Paula Waltera Hausera. Niedawno poinformowano też, że do obsady dołączyła także Sara Gilbert.

Producentami wykonawczymi Scooby-Doo: Origins będą Rosenberg i Appelbaum, a także Greg Berlanti, Sarah Schechter i Leigh London Redman oraz André Nemec, Jeff Pinkner i Adrienne Erickson. Toby Haynes również będzie producentem wykonawczym i wyreżyseruje odcinek pilotowy.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe