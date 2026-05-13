Siedmiu wspaniałych znalazło kolejną gwiazdę. Michael Ealy dołącza do serialowej wersji klasyka

Właśnie poznaliśmy nazwisko kolejnej gwiazdy serialowej wersji kultowego westernu, Siedmiu wspaniałych, którą został Michael Ealy.

Przez lata, wiele klasycznych filmów zdążyło już trafić na mały ekran w zupełnie nowym, świeżym wydaniu. Jako przykład można by wskazać serial Westworld od HBO. Skoro przy westernach jesteśmy, to w przyszłym roku kultowy film Siedmiu wspaniałych doczeka się nowej produkcji, do której właśnie dołączył kolejny aktor.

Siedmiu wspaniałych z nowym członkiem obsady

Michael Ealy (Power Book II: Ghost) zagra u boku Matta Dillona i Willa Pattona w nadchodzącym, ośmioodcinkowym serialu dramatycznym MGM+. Za sterami tej wersji Siedmiu wspaniałych stoi twórca popularnego serialu Herosi, Tim Kring.

Ealy wcieli się w postać Vina Tannera. W oryginalnym filmie z 1960 roku rolę tę grał Steve McQueen, natomiast w remake’u Antoine’a Fuquy z 2016 roku duchowym następcą tej postaci był Joshua Faraday grany przez Chrisa Pratta.

Co jeszcze wiemy o serialu?

Ealy dołącza do wcześniej ogłoszonych członków obsady – Matt Dillon zagra Chrisa Adamsa, lidera tytułowej siódemki rewolwerowców, a Will Patton wcieli się w nową postać stworzoną na potrzeby serialu.

Akcja serialu rozgrywa się na niespokojnym pograniczu Ameryki lat 80. XIX wieku. Fabuła opowiada o siedmiu utalentowanych, lecz pełnych wad najemnikach wynajętych do ochrony pokojowej wioski kwakrów po tym, jak została zmasakrowana przez zbirów pracujących dla bezwzględnego barona ziemskiego próbującego przejąć ich tereny.

Scenariusz napisał Tim Kring. Pełni również funkcję producenta wykonawczego. Wspomagają go Donalde De Line, Lawrence Mirisch, Bruce Kaufman oraz Matt Dillon. Za casting odpowiada Seth Yanklewitz. Produkcją zajmują się MGM+ Studios i MGM Television Studios. Rozpoczęcie zdjęć planowane jest na czerwiec 2026 roku w Calgary.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe