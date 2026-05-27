Uniwersum XD poszerza się o kolejną produkcję. Oto nadchodzi ESKAPADA XD

Po EMIGRACJI, EDUKACJI i EKSPEDYCJI przyszedł czas na ESKAPADĘ! Malcolm (Tomasz Włosok) i Stomil (Michał Balicki) trafiają tym razem do świata delegacji, służbowych wyjazdów i interesów, które z pozoru wydają się świetnym sposobem na dobry i szybki zarobek.

Serial ponownie skupi się na absurdach codziennych sytuacji i bohaterach próbujących ogarnąć kolejny etap (prawie) dorosłego życia. W tej odsłonie powrócą również inni dobrze znani bohaterowie z uniwersum XD, a obok nich pojawią się nowe postaci, które mocno skomplikują życie Malcolma i Stomila.

Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że ESKAPADA XD zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy. – Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska

Za kamerą spotykają się twórcy odpowiedzialni za sukces EMIGRACJI XD oraz EDUKACJI XD – Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta oraz Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny.

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W ESKAPADZIE XD Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale „na szczęście” cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli. – Łukasz Kośmicki, reżyser

Producentami wykonawczymi serialu ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Jan Kępiński. Serial powstaje dla serwisu streamingowego CANAL+.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: © CANAL+ Polska S.A. 2026