Okres godowy z 2. sezonem? Nick Kroll o szansach na kontynuację

Marek Wasiński, 27 maja 2026

W jednym z najnowszych wywiadów, twórca animowanego serialu Okres godowy, Nick Kroll, wypowiedział się na temat przyszłości produkcji.

Od dłuższego czasu Netflix inwestuje w animowane produkcje skierowane do dorosłych odbiorców. Jednakże, ze zmiennymi rezultatami. Na tym polu udało się odnieść sukcesy, których najlepszym przykładem jest Big Mouth. Niedawno, zadebiutował nowy serial jego twórcy, Nicka Krolla, zatytułowany Okres godowy. Właśnie dowiedzieliśmy się, jaką według niego, przyszłość czeka animację.

Będzie 2. sezon animacji?

Twórca serialu, Nick Kroll, odniósł się ostatnio do pytania, czy bohaterowie nowego animowanego serialu dla dorosłych powrócą w 2. sezonie. 22 maja na Netflix zadebiutował Okres godowy. To, czy sprośne perypetie leśnych postaci przekuje się w przedłużenie produkcji, pozostaje jeszcze niewiadomą. Sam Kroll wyraził jednak zainteresowanie dalszym rozwijaniem ich historii.

W rozmowie z Ash Crossan ze ScreenRant, Kroll został zapytany, czy ma „ogólny plan” dotyczący długości trwania serialu.

Zobaczymy, jak długo pozwolą nam ssać mleko tej korporacji. Ale jeśli moje dzieciństwo jest jakąkolwiek wskazówką, to potrwa to co najmniej 12 lat.

Nie opublikowano jeszcze wyników oglądalności, ale serial zaliczył solidny start w serwisie Rotten Tomatoes, zdobywając 67% pozytywnych ocen od krytyków. Trudno jednak przewidzieć, czy Netflix zamówi 2. sezon, czy też pozostawi serial jako jednorazowy projekt. Wypowiedź Krolla sugeruje, że jest gotów rozwijać tę produkcję przez wiele sezonów.

O czym opowiada Okres godowy?

Serial przedstawia widzom Josha lisa (Zach Woods), szopa Raya (Kroll), łanię Fawn (June Diane Raphael) oraz lisicę Penelope (Sabrina Jalees). Zamiłowanie tej czwórki przyjaciół do seksu i godów stanowi główny motyw dziesięciu odcinków.

Serial oferuje także imponującą listę aktorów drugoplanowych. Występują między innymi Abbi Jacobson jako Summer — pies myśliwski foxhound, Timothy Olyphant jako wilk Dylan, Jack McBrayer jako sowa Geoffrey, Annaleigh Ashford jako łabędzica Addy oraz Ana Gasteyer i Clancy Brown jako Ellen i Robert — rodzice Josha, którzy również bardzo lubią seks.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

