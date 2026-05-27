Ród smoka na nowych zdjęciach. Rośnie ekscytacja przed premierą 3. sezonu

Wielkimi krokami zbliża się 3. sezon serialu Ród smoka stacji HBO, a teraz Entertainment Weekly udostępniło nowe spojrzenie na nadchodzące odcinki produkcji.

Jedna z najbardziej ekscytujących produkcji ostatnich lat, Ród smoka, niebawem zadebiutuje z nowymi odcinkami. Do tego czasu, 21 czerwca, zostało jeszcze trochę czasu. Na szczęście, oczekiwanie umilają nam kolejne materiały promocyjne, w tym opublikowane właśnie zdjęcia oraz wywiad z showrunnerem serialu.

Nowe spojrzenie na Ród smoka

Opublikowano nową porcję zdjęć z serialu stacji HBO, który wkrótce powróci z 3. sezonem. Jego showrunner zapowiedział jednocześnie „najbardziej szalony odcinek telewizji w historii”. Choć nie ogłoszono tego oficjalnie, Ryan Condal, potwierdził, że nadchodzący sezon będzie przedostatnim w przypadku prequela Gry o tron. Condal ujawnił to w nowym materiale okładkowym dla Entertainment Weekly.

Nie mogę wypowiadać się za wszystkich zaangażowanych w serial i HBO, ale tak — to zdecydowanie jest mój plan.

Nowy sezon ma rozpocząć się mocnym akcentem, dzięki adaptacji Bitwy w Gardzieli. Ta niezwykle brutalna morska bitwa jest — jak opisuje Condal — „prawdopodobnie najbardziej szalonym odcinkiem telewizji, jaki kiedykolwiek powstał.” Nazywając stworzenie tego odcinka „czteroletnią misją”, showrunner wyjaśnił:

Próba opowiedzenia tej historii bez pokazania Bitwy w Gardzieli byłaby jak kręcenie Władcy Pierścieni bez Bitwy o Helmowy Jar. Jeśli mieliśmy to zrobić, musieliśmy zrobić to porządnie. A to oznaczało smoki, statki i wiele frontów konfliktu.

Serial w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu Ród smoka przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe