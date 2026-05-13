Vision Quest z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy serial Marvela?

Na specjalnym wydarzeniu organizowanym przez Disneya, poznaliśmy dokładną datę premiery wyczekiwanego serialu Marvela, Vision Quest.

Finał 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie jest już za nami, ale to nie koniec ekscytujących wrażeń dla miłośników telewizyjnej części uniwersum Marvela. Jeśli chodzi o seriale, w 2026 roku czeka nas jeszcze jedna ważna produkcja, która będzie stanowić powrót jednego z ulubieńców fanów. Mowa o serialu Vision Quest, którego oficjalną datę premiery właśnie poznaliśmy.

Vision Quest zadebiutuje jesienią

Podczas wtorkowych prezentacji Disney Upfronts ogłoszono, że długo wyczekiwany spin-off serialu WandaVision, trafi na Disney+ już 14 października. Wcześniej informowano jedynie o premierze jesienią 2026 roku, a teraz fani MCU mogą już zapisać dokładną datę w swoich kalendarzach.

Prace nad serialem zaczęły się jeszcze w październiku 2022 roku. Wiemy, że VisionQuest ma stanowić ostatni rozdział historii rozpoczętej w WandaVision. W tamtym serialu Vision powrócił po przywróceniu go do „życia”, jednak bez oznak człowieczeństwa, które cechowały tę postać przed wydarzeniami z Avengers: Endgame. Nowa produkcja pokaże, co stało się z nim po wydarzeniach przedstawionych w serialu.

Marvel Television's #VisionQuest starring Paul Bettany will debut October 14 on Disney+. pic.twitter.com/CwzDPFsVKf — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 13, 2026

Co wiemy o serialu?

O samej fabule serialu wiadomo niewiele, ale przypuszcza się, że Vision spotka się ponownie z wieloma sztucznymi inteligencjami z MCU, próbując odzyskać swoje emocje (tzw. Hex Vision przywrócił odbudowanemu androidowi utracone wspomnienia w WandaVision). Ma on również spotkać Tommy’ego Maximoffa. Według plotek, w serialu ma również pojawić się jego brat, Billy.

Showrunner serialu, Terry Matalas, wcześniej potwierdził, że zobaczymy Ultrona w jego prawdziwej formie. W obsadzie znaleźli się Paul Bettany jako Vision, Ruaridh Mollica jako Tommy Maximoff, James Spader jako Ultrona, T’Nia Miller jako Jocasta, James D’Arcy jako J.A.R.V.I.S., Orla Brady jako F.R.I.D.A.Y., Emily Hampshire jako E.D.I.T.H., Henry Lewis jako Dum-E, Jonathan Sayer jako U, Todd Stashwick jako Paladin, oraz Faran Tahir jako Raza.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe