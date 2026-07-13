Żyjemy w pętli czasu. Nowy Koszmar zapowiedziany i prequel Piątku 13 z teaserem!

Paramount oficjalnie przejmuje kultową serię Koszmar z ulicy Wiązów i szykuje nowy film o Freddym Kruegerze. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów horroru. Pojawił się także pierwszy teaser serialu Crystal Lake, który opowie historię rodziny Voorhees i narodziny Jasona. Wygląda na to, że dwie największe marki slasherowe wracają do gry.

Ostatnie lata przyniosły wielki renesans horroru. Sukcesy takich produkcji jak Terrifier, Uśmiechnij się czy najnowszych odsłon Krzyku pokazały, że widzowie wciąż mają ogromny apetyt na mocne gatunkowe historie. Nic więc dziwnego, że studia coraz śmielej sięgają po największe klasyki. Teraz przyszła pora na dwie legendarne franczyzy, które przez dekady definiowały kino grozy – Koszmar z ulicy Wiązów oraz Piątek trzynastego.

Nowy Koszmar z ulicy Wiązów oficjalnie powstaje

Paramount Pictures zawarło umowę z majątkiem Wesa Cravena dotyczącą amerykańskich praw do oryginalnego scenariusza Koszmar z ulicy Wiązów. Oznacza to, że studio przygotuje nową filmową odsłonę serii o Freddym Kruegerze. Projekt powstanie pod szyldem nowej wytwórni Paramount Primal, którą kierują producenci J.D. Lifshitz i Raphael Margules. Duet odpowiadał wcześniej między innymi za świetnie przyjęty horror Barbarzyńcy.

Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły. Wiadomo jedynie, że film będzie osadzony w świecie stworzonym przez Wesa Cravena i bazować na założeniach oryginalnego scenariusza z 1984 roku. Freddy Krueger pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon kina grozy. Morderca z charakterystycznym swetrem, kapeluszem i rękawicą zakończoną ostrzami przez lata straszył kolejne pokolenia widzów. Ostatnia filmowa próba odświeżenia marki miała miejsce w 2010 roku, jednak reboot nie zdobył uznania fanów.

Crystal Lake pokazuje pierwszy zwiastun

Równolegle rozwija się także druga legendarna seria slasherowa. A24 i Peacock zaprezentowały pierwszy teaser serialu Crystal Lake, który będzie prequelem wydarzeń znanych z cyklu Piątek trzynastego. Krótka zapowiedź stawia przede wszystkim na atmosferę. Widzimy spowite mgłą tereny Camp Crystal Lake, pojawiają się martwe ciała, niepokojąca dziecięca piosenka oraz Pamela Voorhees grana przez Lindę Cardellini. Bohaterka wypowiada również wymowne słowa: Mommy’s here. Serial skupi się na historii rodziny Voorhees i pokaże wydarzenia prowadzące do narodzin jednego z najpopularniejszych slasherowych antagonistów wszech czasów – Jasona Voorheesa.

Showrunnerem projektu jest Brad Caleb Kane, który pracował wcześniej przy serialu To: Witajcie w Derry. Twórca podkreśla, że jednym z głównych celów było dokładniejsze zbadanie psychiki Pameli Voorhees. Według Kane’a serial pokaże kobietę próbującą poradzić sobie z traumą po utracie syna. Twórcy chcą przedstawić proces jej stopniowego załamywania się oraz okoliczności, które doprowadziły do tragedii znanej fanom z pierwszego filmu z 1980 roku. W obsadzie znalazł się również Callum Vinson, który wcieli się w młodego Jasona. Oprócz niego zobaczymy młodsze wersje kilku postaci znanych z oryginalnego filmu.

Więcej informacji na Movies Room:

Wielki powrót klasycznych slasherów

Dla fanów horroru to bez wątpienia ekscytujący czas. Z jednej strony Freddy Krueger otrzymuje szansę na pełnoprawny powrót na wielki ekran pod skrzydłami nowego studia. Z drugiej – Crystal Lake ma ambicję rozbudować mitologię Jasona Voorheesa i pokazać historię, której wcześniej nie poznaliśmy.

Serial Crystal Lake zadebiutuje 15 października 2026 roku na Peacock. Data premiery nowego Koszmaru z ulicy Wiązów nie została jeszcze ujawniona. Jeśli jednak oba projekty spełnią oczekiwania fanów, lata 2026-2027 mogą okazać się wyjątkowo udane dla miłośników klasycznych horrorów.

Źródło: hollywoodreporter.com i dreadcentral.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe