Podróże w czasie i nadprzyrodzone moce – najlepsze filmy na CDA Premium

Na CDA Premium znajdziecie wiele pozycji z różnych gatunków, które warto zobaczyć. Tym razem rzućmy okiem na kilka pozycji związanych z szeroko pojmowanymi podróżami w czasie i/lub nadprzyrodzonymi mocami.

Zacznijmy od interesującego konceptu od Lee Tamahoriego. Nicolas Cage wciela się w nietypowego osobnika, który potrafi przewidywać przyszłość. Jego zdolności stale wpędzają go jednak w kłopoty. Tym razem potrzebują go agenci FBI, pragnący zapobiec atakowi terrorystycznemu – a taka osoba jak nasz bohater jest idealnym wsparciem. Na drugim planie m.in. Julianne Moore, Jessica Biel i Thomas Kretschmann, czyli etatowy hollywoodzki złoczyńca z osobliwym akcentem.

Cofamy się do roku 2004, do najprawdopodobniej najlepszego występu Ashton Kutchera. Wchodzi on w rolę młodego człowieka potrafiącego podróżować w czasie. Z czasem przekonuje się on jednak, że nawet subtelna zmiana może prowadzić do bardzo bolesnych konsekwencji.

Przejdźmy teraz może do czegoś znacznie luźniejszego. Charyzmatyczny Frank Grillo gra byłe agenta sił specjalnych, który zostaje uwięziony w osobliwej czasowej pętli. W tej krwawej wersji Dnia Świstaka przebija się przez tabuny zabójców niczym w grze komputerowej, by dotrzeć do prawdy. Bonusowo trafia nam się również nie kto inny, jak Mel Gibson.

Na koniec zostawiliśmy dwa kultowe filmy z Arniem. Paul Verhoeven przedstawia nam wizję niedalekiej przyszłości, gdzie pewien osobnik (Arnold Schwarzenegger) odkrywa, że jego wspomnienia nie należą tak naprawdę do niego. Trochę kina gatunkowego lat 90., bazujących na wizji Philipa K. Dicka i sporo kamieni milowych, z których korzystało wielu twórców science fiction w Hollywood i nie tylko.

I wreszcie prawdziwa perełka. Dla wielu po dziś dzień najlepsze połączenie SF i kina akcji w historii, sequel niemal idealny. Świat, któremu w przyszłości grozi bunt maszyn, został tutaj zgrabnie rozwinięty, wprowadzając fenomenalnie skrojoną intrygę. Tym razem T-800 został wysłany, by pomóc wciąż jeszcze młodemu Connorowi i jego matce. Z drugiej strony jednak bezlitosna sztuczna inteligencja wysyła kogoś jeszcze groźniejszego…