Dzień Dziecka z CDA Premium – najlepsze filmy dla najmłodszych!

Zbliża się Dzień Dziecka, więc warto zwrócić uwagę, co mogą obejrzeć nasze pociechy. A bardzo atrakcyjną ofertą w tym względzie dysponuje CDA Premium. Oto garść najciekawszych pozycji!

Zacznijmy może od produkcji będącej już w zasadzie klasyką gatunku. Jason Lee wciela się w autora piosenek, do którego z nietypową wizytą przychodzą trzy małe wiewiórki: Alvin, Simon i Teodor. Tak się składa, że mają one muzyczny talent, toteż Dave uznaje, że powinien im pomóc się wybić. Film zyskał taką popularność, że otrzymał aż kilka kolejnych odsłon.

Tym razem, dla odmiany, coś nowszego. Tytułowi bohaterowie od blisko dwóch stuleci ukrywają się przed rodzajem ludzkim pod ziemią. Pewnego dnia jednak Elfie, przedstawicielka ich rasy, ma już dość ciemności i klaustrofobicznych pomieszczeń, wychodzi zatem u boku przyjaciół na zewnątrz. Tam spotyka ją mnóstwo przygód, w tym przyjaźń z ludzkim cukiernikiem, dzięki której przypominają sobie o tym, co najważniejsze.

A oto przyjemna kanadyjska animacja z 2022 roku. Jej bohaterami są Tomek i jego przyjaciele, którzy pragną rozwiązać tajemnicę zaginięć wagoników w okolicach Góry Widokowej. Prosta, sympatyczna opowieść przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych widzów.

Film w zimowych klimatach, ale niekoniecznie wyłącznie na zimowe okresy. Oś fabuły stanowią działania złowrogiego morsa, który planuje przyspieszyć postępujące globalne ocieplenie. Na szczęście na drodze staje mu lis i jego przyjaciele. Z początku brakuje im może odpowiedniego przygotowania do misji, jednak ich determinacja czyni cuda.

A na sam koniec polecamy małe heist movie, ale w wydaniu dla dzieci. Tytułowy Wiewiór postanawia przygotować napad na spiżarnię, który ustawi go co najmniej na najbliższą zimę. W tym celu zbiera grupę zdeterminowanych zwierzaków. Sporym atutem produkcji jest obsada aktorów głosowych, w tym Will Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson, Stephen Lang i Katherine Heigl.