Najlepsze filmy na wakacyjny seans na CDA Premium!

Wakacje w pełni, warto zatem rozejrzeć się za różnymi atrakcjami na kolejne tygodnie. Dobrą propozycją mogą być tytuły, które znajdziecie na CDA Premium. Przedstawiamy kilka ciekawych filmów!

Zacznijmy od fenomenalnej animacji Tomma Moore’a. Opowiada o rodzeństwie, które rusza w wyjątkową podróż, aby dowiedzieć się o losie matki. Piękna, świetnie rozpisana historia i zarazem jedne z najlepszych animowanych kadrów, na jakie można było trafić w ciągu ostatnich dekad. Pozycja obowiązkowa dla każdego, niezależnie od wieku.

Zmieniamy znacząco klimat, pozostając jednak przy kinie europejskim. Główną bohaterką jest kobieta, która właśnie dowiedziała się o śmierci matki. Potem jednak dochodzi do dziwnej sytuacji, jako że otrzymuje informację, iż przeniesiono ciało rodzicielki do Francji, a osobą która o to poprosiła jest… od dawna nieżyjący ojciec.

Nie, nie chodzi o film Bayony z 2007 roku, ale niektóre motywy są podobne. Mówimy o znacząco nowszej produkcji, w której na pierwszym planie jest tytułowa lokacja. Straszliwa prawda o niej zostaje wreszcie ujawniona w momencie, gdy dochodzi do buntu dzieci. Świetna propozycja dla osób, które mają ochotę na nieco poważniejsze tematy.

Glenn Close to jedna z najlepszych aktorek w historii kina – chyba nikt nie będzie z tym specjalnie polemizował. Popis daje również w filmie Rodrigo Garcii, wcielając się w XIX-wieczną kobietę, która pragnie spełnić swoje marzenia, ale aby tego dokonać, musi udawać… mężczyznę. Nietuzinkowy tytuł z ciekawym motywem przewodnim, na który warto zwrócić uwagę.

Jedna z dwóch najmłodszych pozycji na liście. Fenomenalny Jared Harris, któremu partneruje Nicolas Hamilton, tym razem wchodzi w rolę pewnego nauczyciela. Postanawia zapłacić kaucję za chłopaka z trudną przeszłością i spróbować pomóc w wyjściu na prostą.

Ponownie film, który jest ciągnięty przez wybitną aktorkę (choć świetnie partneruje jej Hugh Grant). W tym przypadku zagrała tytułową postać, która kocha śpiew. Niestety, gorące uczucie nie zostało odwzajemnione – a wręcz przeciwnie. Ale jako że kobieta dysponuje nie lada fortuną, nie zraża jej ten problem.

Na koniec jedyny polski film w zestawieniu. Nieśmiertelny Andrzej Grabowski to tym razem szef mafii, dla którego pracuje młody taksówkarz (Kacper Anuszewski). Życie tego ostatniego zupełnie się komplikuje, gdy pojawiają się pewne niebezpieczne przesyłki.