The Batman – zdjęcia do filmu wstrzymane przez koronawirusa

Ostatnimi czasy koronawirus należy niestety do najczęstszych informacji związanych z tym przemysłem. Do kolejnych ofiar ogólnoświatowej obrony przed nim dołączył The Batman.

Z początku film Matta Reevesa miał przenieść się ze zdjęciami z Londynu do Liverpoolu. Okazuje się jednak, że na całą Wielką Brytanię pada coraz mocniej cień koronawirusa, co oznacza, że prace na planie The Batman zostały wstrzymane co najmniej na dwa tygodnie.

W filmie zobaczymy między innymi Zoe Kravitz w roli Catwoman, Jeffrey Wrighta jako komisarza Gordona oraz Johna Turturro jako Carmina Falcone. Na ekranie pojawi się również Colin Farrell w roli Pingwina. W tytułowego bohatera wciela się za to Robert Pattinson. Dla brytyjskiego aktora jest to ukoronowanie drogi jakiej przeszedł po oderwaniu się od serii Zmierzch. Od tamtej pory zagrał on w filmach, które wymagały od niego bardzo różnorodnego podejścia, a ostatnio triumfy święci horror z jego udziałem – The Lighthouse.

Premiera odbędzie się 25 czerwca 2021 roku.

