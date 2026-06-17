Batman 2 otrzymał oficjalne logo! Fani znaleźli dowód na udział Trybunału Sów

W sieci opublikowano logo nadchodzącej kontynuacji Batmana. Według fanów Matt Reeves zasugerował udział Trybunału Sów w filmie.

Parę dni temu dotarły do nas niezwykle ciekawe doniesienia dotyczące Batmana 2. Według źródeł Jeffa Sneidera, Sebastian Stan nie wcieli się w prokuratora Harveya Denta w Batmanie 2. Ma on bowiem sportretować Victora Zsasza, czyli sadystycznego i psychopatycznego seryjnego mordercę. Rola Harveya Denta ma z kolei trafić w ręce Briana Tyree Henry’ego (Bullet Train), chociaż wcześniej nikt o udziale aktora nie wspominał.

Sndeider zasugerował także, że Scarlett Johansson oraz Charles Dance nie wcielą się w Gildę i Christophera Dentów. Według jego raportu nie wcielą się oni w konkretne postacie. Ich role przypominać mają bardziej reinterpretację lub połączenie różnych postaci. Zdjęcia do filmu niedawno się rozpoczęły, więc już wkrótce przekonamy się, czy te doniesienia są prawdą.

Batman 2 z oficjalnym logo

W Internecie zadebiutowało właśnie oficjalnie logo Batmana 2. Obyło się jednak bez żadnych fajerwerków, ponieważ wygląda ono właściwie identycznie, jak logo filmu z 2022 roku. Dodano jedynie dopisek “Part II”.

Matt Reeves w mediach społecznościowych zamieścił także zdjęcie z planu filmu, które pozornie nie zdradza nic, ale fani wpadli na pewien trop. Na fotografii widać m.in. zegarek, który wskazuje na godzinę 8:12. Według fanów jest to znak, że w Batmanie 2 pojawi się Trybunał Sów, który został przedstawiony w komiksach z serii The New 52 w zeszytach od ósmego do dwunastego. Trybunał Snów to jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych organizacji przestępczych w uniwersum DC Comics. Zrzeszała przedstawicieli najstarszych i najbogatszych rodów Gotham City.

Court of Owls confirmed, Batman #8-12 in this issue https://t.co/QjZbGm9mhv pic.twitter.com/kSAnuqh7In — ✦•·.·¯˚·.·• 𝑩𝒚𝒓𝒐𝒏 •·.·˚¯·.·•✦ (@garfinkelzz) June 15, 2026

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Na ekranie zobaczymy także Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Z nowych członków obsady ujrzymy Scarlett Johansson, Sebastiana Stana oraz Charlesa Dance’a.

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Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Batman