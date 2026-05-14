Duże dzieci powrócą z trzecią częścią. Film trafi na Netflix

Po miesiącach plotek, w końcu otrzymaliśmy potwierdzenie, że seria Duże dzieci powróci z kolejną odsłoną, która trafi na Netflix.

Jeśli Netflix czymś może się pochwalić, to z pewnością udaną współpracą z prawdziwą legendą komedii, Adamem Sandlerem. Platforma wyprodukowała już wiele filmów z jego udziałem. Ostatnio był to Jay Kelly i Farciarz Gilmore 2. Teraz, serwis streamingowy szykuje kolejną gratkę dla fanów komika. Dowiedzieliśmy się bowiem, że wyprodukuje nową odsłonę serii Duże dzieci.

Powstanie film Duże dzieci 3

Po tym, jak pierwsze dwie części serii zarobiły na całym świecie nieco ponad 500 milionów dolarów, oficjalnie powstaje trzecia odsłona. Tym razem trafi ona jednak na platformę Netflix. Dowiedzieliśmy się o tym z prezentacji Upfront streamingowego giganta.

Reżyserią sequela zajmie się Kyle Newacheck, który wcześniej wyreżyserował Happy Gilmore 2 z Sandlerem. Film ten ustanowił rekord Nielsen, osiągając 2,89 miliarda minut oglądania na Netflix w ciągu pierwszego tygodnia od premiery.

Sandler i Tim Herlihy, którzy wspólnie napisali również sequel Farciarza Gilmore’a, współtworzą także scenariusz do nowej części Dużych dzieci. Oczywiście Sandler powróci także jako jedna z gwiazd filmu, obok Davida Spade’a, Roba Schneidera, Chrisa Rocka oraz Kevina Jamesa.

Co jeszcze wiemy o nowej odsłonie?

W trzeciej części Lenny (Sandler), Marcus (Spade), Rob (Schneider), Kurt (Rock) i Eric (James) zostają wstrząśnięci śmiercią bliskiego przyjaciela. Aby uczcić jego pamięć, grupa — wraz ze swoimi partnerkami — wyrusza do Europy, by rozsypać prochy zmarłego. Mają również nadzieję, że ta podróż udowodni, iż nadal potrafią dobrze się razem bawić, mimo że są już po sześćdziesiątce.

Oprócz współpisania scenariusza i głównej roli, Adam Sandler pełni także funkcję producenta filmu Duże dzieci 3 wraz z Jackie Sandler, Jackiem Giarraputo oraz Timem Herlihym. Producentami wykonawczymi są z kolei Kevin Grady i Judit Maull.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe