Dlaczego Peter Jackson nie reżyseruje nowego prequela Władcy Pierścieni? Filmowiec o The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

W trakcie specjalnego wywiadu podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, Peter Jackson opowiedział, dlaczego nie reżyseruje filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Ostatnie miesiące należały do bardzo przyjemnych dla fanów uniwersum Władcy Pierścieni. Dowiedzieliśmy się o kolejnych produkcjach, które są obecnie przygotowywane. Poznaliśmy też nowe informacje na temat The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Teraz, o tym dlaczego nie powróci za kamerę nowej produkcji, opowiedział sam Peter Jackson.

Czemu Jackson nie stanie za kamerą?

Filmowiec Peter Jackson ujawnił, dlaczego zdecydował się nie reżyserować filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Śródziemie powróci na wielki ekran, ale za kamerą nowej opowieści stanie Andy Serkis, który zagra również główną rolę. Jackson, który nadal pozostaje producentem projektu, wyjaśnił teraz, dlaczego zdecydował się nie przejmować sterów pierwszego z kilku planowanych filmów osadzonych w tym uniwersum.

Mogłem to wyreżyserować, ale pomyślałem: już to robiłem. Uznałem, że w przypadku tej konkretnej historii, która rozgrywa się pomiędzy Hobbitem a Władcą Pierścieni, ciekawiej będzie, jeśli wyreżyseruje ją Andy Serkis.

Reżyser zapowiedział również, czego fani mogą oczekiwać po powrocie Golluma:

To wewnętrzna historia o psychologii i uzależnieniu Golluma. To bardzo osobista opowieść dla tej postaci. Andy zna tego bohatera lepiej niż ktokolwiek inny. Nie myślałem o sobie. Najbardziej ekscytującą wersją tego filmu będzie ta, którą stworzy Andy Serkis. Zostawiam to jemu. Jestem tutaj, by pomagać tam, gdzie mogę, ale nie ingeruję. Dałem mu tyle swobody, ile tylko mogłem.

Peter Jackson explains at #Cannes why he is not directing "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum':



"The film is about Gollum's psychological and addiction. I thought Andy knows this guy better than anybody. So I actually I didn't think much of me [directing the new movie.… pic.twitter.com/eNbmQuQ54d — Variety (@Variety) May 13, 2026

Co wiemy o The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?

Jeśli chodzi o kolejny film z uniwersum Władcy Pierścieni, niedawno poznaliśmy część jego obsady. Znaleźli się w niej Andy Serkis jako Sméagol/Gollum, Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo Baggins, Lee Pace jako Thranduil, Jamie Dornan jako Strider, czyli Aragorn, Leo Woodall jako Halvard oraz Kate Winslet jako Marigol.

Historia ma zagłębić się w przeszłość Golluma — w czasy, gdy był jeszcze młodym przedstawicielem ludu Stoorów o imieniu Sméagol. Andy Serkis wyreżyseruje film. Scenariusz piszą Philippa Boyens i Fran Walsh, a także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe