Za kulisami Man of Tomorrow. Nicholas Hoult gotowy na powrót Lexa Luthora

Do sieci trafiły najnowsze zdjęcia zza kulis filmu Man of Tomorrow, które dają nam nowe spojrzenie na Nicholasa Houlta, powracającego do roli Lexa Luthora.

Fani uniwersum DC Jamesa Gunna będą mieli w tym roku okazję obejrzeć jeszcze dwie kinowe produkcje. Wielu z nich wypatruje już jednak 2027 r. Wtedy to bowiem na wielki ekran trafi kontynuacja filmu Superman, zatytułowana Man of Tomorrow. Właśnie otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na widowisko, dzięki zdjęciom zza jego kulis.

Hoult ponownie jako Lex Luthor

Zdjęcia do filmu Man of Tomorrow w reżyserii James Gunn trwają już od kilku tygodni w Atlancie. Aż do teraz, do sieci nie trafiły żadne fotografie z planu. Zmieniło się to za sprawą Franka Grillo. Aktor dał wgląd za kulisy produkcji na swoim Instagramie.

Wcielający się w Ricka Flaga Seniora, Grilo udostępnił w swojej relacji zdjęcie Nicholasa Houlta. Gwiazdor siedzi na fotelu charakteryzatorskim, podczas gdy obu aktorom nakładane są sztuczne rany i siniaki. Biorąc pod uwagę podpis zdjęcia, wygląda na to, że Luthor i Flag wezmą udział w kilku scenach akcji. Być może nawet zmierzą się ze sobą.

"The building of a broken face courtesy of many. They can't take me down alone. Not even Lex Luthor"

Co wiemy o Man of Tomorrow?

W sequelu David Corenswet powraca jako Clark Kent / Superman, kontynuując swoją rolę z pierwszej części nowego DCU. Obok niego pojawi się Rachel Brosnahan jako Lois Lane, co potwierdza zaangażowanie kluczowych bohaterów znanych z filmu z 2025 roku. W obsadzie powróci również Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Jednak jedną z bardziej interesujących nowości castingowych jest ujawnienie, że Lars Eidinger wcieli się w postać Brainiaca, jednego z najgroźniejszych przeciwników Supermana z kart komiksów, inteligentną androidową istotę z planety Colu, znaną z tego, że kolekcjonuje wiedzę i planuje dominację nad światem.

James Gunn pełni w projekcie funkcje zarówno reżysera, jak i scenarzysty, a także współproducenta wraz z Peterem Safranem, czyli duetem stojącym za strategicznym kierunkiem DC Studios. Film ma wejść w fazę zdjęć wiosną kwietniu 2026 roku. Man of Tomorrow ma trafić do kin 9 lipca 2027 roku.

Jeśli chodzi o fabułę, James Gunn w wywiadach zdradził, że opowieść będzie bardziej złożona niż typowa konfrontacja dobra ze złem, a jednym z centralnych elementów historii ma być relacja między Supermanem i Lexem Luthorem, którzy, przynajmniej częściowo, będą musieli współpracować przeciwko znacznie większemu zagrożeniu.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe