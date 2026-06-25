Jesteśmy coraz bliżej poznania nowego Bonda! Drugi etap castingu ruszy już wkrótce  

Już niebawem poznamy odtwórcę kolejnego Jamesa Bonda. Pierwszy etap castingu właśnie się zakończył.

Świat z wypiekami na twarzy czeka aż ogłoszony zostanie nowy odtwórca roli Jamesa Bonda. Plotki, kto mógłby nim zostać krążą w Internecie od parunastu miesięcy. Przewijały się takie nazwiska jak: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Regé-Jean Page czy Aaron Pierre.

W połowie maja magazyn Variety poinformował, że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło poszukiwania aktora, który wcieli się w nowego agenta 007. Za przeprowadzenie castingu odpowiada Nina Gold, jedna z najbardziej cenionych dyrektorek castingowych w branży. Przedstawiciele studia ujawnili, że proces wyboru odtwórcy głównej roli trwa już od kilku tygodni, jednocześnie nie komentując licznych spekulacji i plotek pojawiających się w sieci.

Coraz bliżej nowego Bonda

Według źródeł zagranicznych mediów reżyser i producenci Bonda 26 są już po wstępnych przesłuchaniach i już niebawem rozpoczną drugi etap castingu. Ma się on rozpocząć już w sierpniu.

Nie wiadomo, ile aktorów przeszło do kolejnego etapu. Niektóre źródła twierdzą, że jest to 5-7 kandydatów, a inne z kolei, że jest ich kilkunastu. Z aktorami skontaktować się ma bezpośrednio Denis Villeneuve, a ich nazwiska oczywiście są trzymane w ścisłej tajemnicy.

Warto także zaznaczyć, że Nina Gold przez ostatnie tygodnie miała spotykać się z mało znanymi aktorami, aby mieć pewność, że nikt warty uwagi nie został pominięty.

Wszystko, co do tej pory wiadomo następnej odsłonie Bonda

26 odsłonę najsłynniejszego szpiega na świecie postanowiono powierzyć w ręce Denisa Villeneuve. Twórca na swoim koncie ma tak wyśmienite dzieła jak Blade Runner 2049, Labirynt, Sicario, Nowy początek czy dwie odsłony Diuny. Kanadyjski filmowiec ma umowę tylko na jeden film i bez zobowiązania do realizacji sequela. Ponadto nie będzie miał wpływu na finalną wersję montażową filmu, co jest standardowym zabiegiem w serii o Bondzie. Za scenariusz odpowiedzialny natomiast będzie Steven Knight, który w przeszłości pracował m.in. przy serialu Peaky Blinders.

Film ma celować w premierę w listopadzie 2028 roku.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne